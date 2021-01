Triunfa The Mandalorian en los Critics Choice Super Awards

La serie que se ubica en el universo de Star Wars, y que está disponible en Disney, fue reconocida como Mejor serie de fantasía o ciencia ficción. Además Da 5 Bloods vence a Bad Boys For Life, Extraction, Greyhound, The Hunt, Mulan, The Outpost y Tenet en Mejor película de acción

Fernando Espinoza

La serie The Mandalorian se alzó esta noche de este domingo como Mejor serie de fantasía o ciencia ficción, el premio más importante de la gala de los Critics Choice Super Awards, donde se reconoció a lo mejor de contenidos exclusivos de superhéroes, fantasía y ciencia ficción.

Con la ceremonia virtual de estos premios arrancó la temporada de premios del mundo del cine, y para la pantalla chica. Continúa la modalidad virtual para este tipo de eventos pues la pandemia por Coronavirus no ha cesado en Estados Unidos, a pesar que es uno de los Países más avanzados en la vacunación de su población contra este virus. De este modo funcionaron presentadores Lennie James, Bob Morley, Eliza Taylor y Caity Lotz, quienes estuvieron de forma remota anunciando los nominados y ganadores .

Uno de los momentos más importantes de los reconocimientos fue cuando Patrick Stewart fue laureado con el Premio al Legado, debido a su trabajo en Star Trek. Mientras que el premio a Mejor villano en película se lo llevó Jim Carrey, por su trabajo en Sonic La Película.

BoJack Horseman se alzó en la categoría de Serie Animada, y Will Arnett, por la misma serie, se llevó el reconocimiento como Mejor voz en serie. Por otro lado. Soul venció a Onward, Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, The Willoughbys y Wolfwalkers en la categoría de Mejor Película Animada. Y por su participación en esta misma producción de Disney Pixar, Jamie Foxx recibió el premio como Mejor voz en película.

Gana la última película de Chadwick Boseman

Da 5 Bloods se estrenó el año pasado, y esta fue la última película en la que apareció Chadwick Boseman antes de fallecer este mismo por cáncer, la noche de este domingo se llevó a casa el premio a la Mejor Película de Acción, superando a Bad Boys For Life, Extraction, Greyhound, The Hunt, Mulan, The Outpost y Tenet.

Esta es una producción dirigida por Spike Lee, donde la historia se centra en cuatro veteranos afroamericanos: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock, Jr.), quienes regresan a Vietnam buscando los restos de su líder de escuadrón caído (Chadwick Boseman) y la promesa de un tesoro enterrado.

CINE

Mejor película de acción

Da 5 Bloods

Mejor actor en una película de acción

Delroy Lindo – Da 5 Bloods

Mejor actriz de una película de acción

Betty Gilpin – The Hunt

Mejor película animada

Soul

Mejor actor de voz en una película animada

Jamie Foxx – Soul

Mejor actriz de voz en una película animada

Tina Fey – Soul

Mejor película de superhéroes

The Old Guard

Mejor actor en una película de súper héroes

Ewan McGregor – Birds of Prey

Mejor actriz en una película de súper héroes

Margot Robbie – Birds of Prey

Mejor película de horror

The Invisible Man

Mejor actor en una película de terror

Vince Vaughn – Freaky

Mejor actriz en una película de terror

Elisabeth Moss – The Invisible Man

Mejor película de ciencia ficción o fantasía

Palm Springs

Mejor actor en una película de ciencia ficción o fantasíaAndy Samberg – Palm Springs

Mejor actriz en una película de ciencia ficción o fantasía

Cristin Milioti – Palm Springs

Mejor villano en una película

Jim Carrey – Sonic The Hedgehog

TELEVISIÓN

Mejor serie de acción

Vikings

Mejor actor en una serie de acción

Daveed Diggs – Snowpiercer

Mejor actriz en una serie de acción

Angela Bassett – 9-1-1

Mejor serie animada

BoJack Horseman

Mejor actor de voz en una serie animada

Will Arnett – BoJack Horseman (

Mejor actriz de voz en una serie animada

Kaley Cuoco – Harley Quinn

Mejor serie de superhéroes

The Boys

Mejor actor en una serie de superhéroes

Antony Starr – The Boys

Mejor actriz en una serie de superhéroes

Aya Cash – The Boys

Mejor serie de horror

Lovecraft Country

Mejor actor en una serie de horror

Jensen Ackles – Supernatural

Mejor actriz en una serie de horror

Jurnee Smollett – Lovecraft Country

Mejor serie de ciencia ficción o fantasía

The Mandalorian

Mejor actor en una serie de ciencia ficción o fantasía

Patrick Stewart – Star Trek: Picard

Mejor actriz en una serie de ciencia ficción o fantasía

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows

Mejor villano en una serie

Antony Starr – The Boys