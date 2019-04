ESTRADA

Truenan contra Estrada Ferreiro, por carrera de burros en que se utiliza frase de AMLO

Diputados de Morena fustigan que el Alcalde de Culiacán organice actos que fomentan el maltrato animal y además generan burla y risión de la gente

José Alfredo Beltrán

Como un acto de maltrato animal, que sólo busca incitar la burla y risión de la gente, calificaron diputados locales de Morena una carrera de burros que está organizando el Ayuntamiento de Culiacán.

Yeraldine Bonilla Valverde y Pedro Alonso Villegas Lobo criticaron al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por permitir se realice esta actividad.

El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física organiza una "Gran Carrera de Burros", que denominó "Me canso ganso".

Se utiliza así una de las frases del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Esa carrera está programada para el sábado 27 de abril a las 17:00 horas en la sindicatura de Sanalona y tendrá premios en efectivo de 10 mil, 5 mil y 3 mil pesos, para los primeros tres lugares.

Esta acción disgustó a diputados de Morena, partido por el que llegó al Ayuntamiento, Jesús Estrada Ferreiro.

"Deberíamos estar organizando (actividades) que valgan la pena y no andar jugando con el deporte, el deporte es muy importante para los jóvenes, eso es una burla", concluyó Bonilla Valverde, presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte. En esta postura la secundó Pedro Villegas Lobo.

"Ahí sí le falló al que organiza eso, si vas a organizar una carrera, organízala con jóvenes, pero no una burla; va de mal en peor este Estrada con ese tipo de actividades, no sé si se quiere hundir más él solo o de plano alguien le están manejando mal las cosas", aseguró.

Como comisión legislativa que promueve el deporte, expuso, planean organizar carreras con jóvenes, pero no utilizando animales.

"Definitivamente sí es una burla esa parte", sostuvo.

También lamentó que se utilice una frase del Presidente, para llamar la atención.

"Está como cuando iba a tomar protesta (Estrada Ferreiro), que para llamar la atención dijo que iba a venir Andrés Manuel López Obrador y nunca vino", criticó.

O Estrada Ferreiro se está hundiendo solo, consideró, o alguien le está haciendo quedar mal con la sociedad.

Por lógica, por sentido común, añadió el morenista, no se deberían poner frases presidenciales en actos que promueven el maltrato animal.

Bonilla Valverde fue enfática al señalar que como Comisión de Juventud y el Deporte no están de acuerdo con esa carrera de burros.

"Nos deslindamos de este tipo de eventos, donde aparte de que está utilizando animales, es un maltrato animal para esos animalitos, no se me hace justo que utilicen a animales para hacer burla, yo no veo como un deporte", resaltó.

El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, consideró, debe realizar acciones que "en verdad" promuevan los valores deportivos y no de risión para las personas, basados en el maltrato a los animales.