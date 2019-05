Trump decreta Emergencia Internacional por migraciÃ³n y anuncia aranceles a MÃ©xico hasta del 25%

Trump decreta Emergencia Internacional por migración y anuncia aranceles a México hasta del 25%

En un comunicado, el Presidente dice que México tiene leyes muy fuertes de migración que podría detener el flujo de migrantes ilegales hacia EU

El presidente estadounidense Donald Trump realizó este jueves una declaración sobre lo que llamó "medidas de emergencia para enfrentar la crisis fronteriza", que incluirá un arancel del 5 por ciento de todos los bienes que provengan desde México, impuesto de forma unilateral desde el próximo 10 de junio.

"Como todos saben, los Estados Unidos de América han sido invadidos por cientos de miles de personas que vienen a través de México y entran ilegalmente en nuestro país", indicó Trump en un comunicado.

"Esta afluencia sostenida de extranjeros ilegales tiene profundas consecuencias en cada aspecto de nuestra vida nacional: abrumar a nuestras escuelas, atestando nuestros hospitales, agotando nuestro sistema de bienestar y causando innumerables crímenes", afirmó el presidente estadounidense.

"Miembros de pandillas, traficantes, traficantes de personas y drogas ilegales y narcóticos de todo tipo están llegando a la frontera sur y directamente a nuestras comunidades. Miles de vidas inocentes son tomadas cada año como resultado de este caos sin ley. ¡Debe terminar AHORA!", insistió Trump.

"La cooperación pasiva de México para permitir esta incursión masiva constituye una emergencia y una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos", dijo.

"México tiene leyes de inmigración muy fuertes y podría detener fácilmente el flujo ilegal de migrantes, incluso devolviéndolos a sus países de origen. Además, México podría detener rápida y fácilmente a los extranjeros ilegales a través de su frontera sur con Guatemala", aseguró el mandatario de EE.UU.

"Durante décadas, los Estados Unidos han sufrido las consecuencias graves y peligrosas de la inmigración ilegal. Lamentablemente, México ha permitido que esta situación se prolongue durante muchos años, empeorando solo con el paso del tiempo", agregó Trump.

"Desde un punto de vista de seguridad, seguridad nacional, militar, económico y humanitario, no podemos permitir que este grave desastre continúe", abundó.

"El estado actual de las cosas es profundamente injusto para el contribuyente estadounidense, que asume el extraordinario costo financiero impuesto por la migración ilegal a gran escala", insistió en el texto difundido por la Casa Blanca.

"Aún peor es la terrible y prevenible pérdida de vidas humanas. Algunas de las pandillas más mortíferas y viciosas del planeta operan al otro lado de nuestra frontera y aterrorizan a las comunidades inocentes", recalcó Trump.

"México debe intensificar y ayudar a resolver este problema. Damos la bienvenida a las personas que vienen legalmente a los Estados Unidos, pero no podemos permitir que se rompan nuestras leyes y que se violen nuestras fronteras", aseguró.

"Durante años, México no nos ha tratado de manera justa, pero ahora estamos afirmando nuestros derechos como una nación soberana", agregó el presidente estadounidense.

Para abordar la emergencia en "la frontera sur, invoco a las autoridades que me otorga la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. En consecuencia, a partir del 10 de junio de 2019, los Estados Unidos impondrán un arancel del 5 por ciento a todos los bienes importados de México", dijo.

"Si la crisis de la migración ilegal se alivia a través de acciones efectivas tomadas por México, que se determinarán a nuestra exclusiva discreción y criterio, se eliminarán los aranceles. Sin embargo, si la crisis persiste, los aranceles aumentarán a 10 por ciento el 1 de julio de 2019", abundó Trump.

"De igual manera, si México todavía no ha tomado medidas para reducir o eliminar dramáticamente la cantidad de extranjeros ilegales que cruzan su territorio hacia los Estados Unidos, los aranceles aumentarse al 15 por ciento el 1 de agosto de 2019, al 20 por ciento el 1 de septiembre de 2019 y al 25 por ciento el 1 de octubre de 2019", insistió el mandatario de EE.UU.

"Las tarifas se mantendrán permanentemente en el nivel del 25 por ciento a menos y hasta que México detenga sustancialmente la entrada ilegal de extranjeros que ingresan a través de su territorio", informó Trump.

"Los trabajadores que vienen a nuestro país a través del proceso de admisión legal, incluidos los que trabajan en granjas, ranchos y otras empresas, podrán pasar fácilmente", dijo.

"Si México no actúa, los aranceles se mantendrán en un nivel alto y las empresas ubicadas en México pueden comenzar a regresar a los Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes. Las compañías que se mudan a los Estados Unidos no pagarán las tarifas ni se verán afectadas de ninguna manera", agregó.

"A lo largo de los años, México ha hecho enormes cantidades de dinero en sus tratos con los Estados Unidos, y esto incluye la enorme cantidad de empleos que salen de nuestro país", insistió.

"Si México decide no cooperar para reducir la migración ilegal, la imposición sostenida de aranceles producirá un retorno masivo de empleos a las ciudades y pueblos estadounidenses", afirmó.

"Recuerda, nuestro gran país ha sido la 'hucha' de la que todos quieren solo TOMAR. La diferencia es que ahora estamos firme y enérgicamente defendiendo los intereses de Estados Unidos", abundó Trump en un largo comunicado.

"Tenemos confianza en que México puede y actuará rápidamente para ayudar a los Estados Unidos a detener este problema a largo plazo, peligroso y profundamente injusto", dijo.

"Estados Unidos ha sido muy bueno con México por muchos años. Ahora estamos pidiendo que México haga su parte justa de inmediato para detener el uso de su territorio como un conducto para la inmigración ilegal en nuestro país", señaló Trump.

"Los carteles y los coyotes están teniendo un impacto cada vez mayor en el lado mexicano de nuestra frontera sur. Esta es una amenaza extrema que debe ser eliminada decisivamente. Miles de millones de dólares se hacen, e innumerables vidas se arruinan, por estas organizaciones criminales despiadadas y despiadadas. México debe traer la ley y el orden a su lado de la frontera" afirmó Trump.

"Los demócratas en el Congreso son plenamente conscientes de esta situación horrible y, sin embargo, se niegan a ayudar en cualquier forma, forma o forma. Esto es un incumplimiento total del deber", dijo.

"La crisis de los migrantes es una calamidad que ahora debe resolverse, y puede resolverse fácilmente, en el Congreso. Nuestras leyes de asilo, sistemas judiciales, captura y liberación, lotería de visas, migración en cadena y muchas otras lagunas legales pueden ser corregidas rápidamente. Cuando eso sucede, las medidas anunciadas hoy pueden reducirse o eliminarse más fácilmente", insistió.

"Los Estados Unidos son un gran país que ya no puede ser explotado debido a sus leyes de inmigración insensatas e irresponsables. Por el bien de nuestra gente, y por el bien de nuestro futuro, estas horrendas leyes deben cambiarse ahora", indicó.

"Al mismo tiempo, México no puede permitir que cientos de miles de personas viertan su tierra y en nuestro país, violando el territorio soberano de los Estados Unidos. Si México no toma medidas decisivas, tendrá un precio significativo", dijo.

"Por lo tanto, esperamos y apreciamos las acciones rápidas y efectivas que esperamos que México instale de inmediato", señaló el mandatario estadounidense en su comunicado.

"Como presidente de los Estados Unidos, mi deber más importante es la defensa del país y sus ciudadanos. Una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. No me quedaré al margen y permitiré que nuestra soberanía se erosione, que nuestras leyes se pisoteen o que nuestras fronteras dejen de ser respetadas", finalizó Trump.