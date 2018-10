Trump fue visionario y tolerante durante negociaciÃ³n del USMCA, dice AMLO

Trump fue visionario y tolerante durante negociación del USMCA, dice AMLO

El Presidente electo comentó que el acuerdo comercial contribuirá a que se mantengan las inversiones y se fortalezca la economía

Noroeste / Redacción

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue “visionario y tolerante” durante la renegociación del acuerdo comercial, mismo que da “confianza y tranquilidad” porque contribuirá a que se mantengan las inversiones y se fortalezca la economía, además de que “es benéfico para los tres pueblos, las tres naciones, los tres gobiernos”, dijo.

“Reconocer, insisto, que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una actitud abierta, tolerante, y se logró este acuerdo que considero benéfico para los tres pueblos, las tres naciones, los tres gobiernos”, señaló el político tabasqueño en su visita a Guanajuato.

El mandatario electo indicó, además, que con el Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), se garantiza la soberanía sobre el petróleo y la industria eléctrica mexicana, se mejorarán los salarios de los trabajadores de la industria automotriz y se crean condiciones favorables para la inversión.

“Por lo que a nosotros corresponde estamos de acuerdo con la negociación que se llevó a cabo. Se presentaron momentos de tensión, delicados, al final se aceptaron nuestras propuestas y debo de reconocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una actitud abierta, tolerante”, dijo en conferencia de prensa.

“Nosotros consideramos que esos son los tres elementos más importantes: mejorar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz, dejar a salvo el derecho soberano de México sobre el petróleo y la industria eléctrica; y al mismo tiempo crear condiciones favorables para la inversión y el empleo cotidiano a mediano y largo plazo”, enfatizó López Obrador.

Según el presidente electo, de no haberse logrado el acuerdo, “habría mucha incertidumbre, no quiero pronosticar otras cosas, pero no es lo mismo tener un acuerdo a estas alturas que iniciar el gobierno con una negociación, creo que ya pasamos una prueba importante, todavía no hemos tomado posesión de la Presidencia y consideramos que se contribuyó a lograr este acuerdo que permite certidumbre para la economía nacional”.

Asimismo, López Obrador reconoció el papel destacado en esta negociación del presidente Enrique Peña Nieto, así como el del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien “con mucho oficio insistió en el diálogo hasta lograr que las tres partes continúen en este acuerdo”.

“Desde luego, tengo que reconocer el papel destacado en esta negociación del presidente Enrique Peña Nieto, el papel también destacado, tolerante, visionario, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el papel del primer ministro Trueau, que con mucho oficio, insistió en el diálogo hasta lograr que las tres partes continúen en este acuerdo general”, manifestó el futuro presidente.

Explicó que durante los señalados momentos difíciles de la negociación tuvo comunicación con el presidente Peña Nieto, con quien el tema del acuerdo comercial fue recurrente en las pláticas que sostuvieron y tras establecer comunicación con el actual mandatario, Marcelo Ebrard Casaubón, acudió a la residencia oficial de Los Pinos en su carácter de futuro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Al final se resolvió la diferencia también porque dio su aval el presidente Donald Trump; nosotros fijamos una postura en el tema energético, él fue consultado y aceptó nuestra propuesta”, añadió el mandatario electo, quien insistió que dicho capítulo originalmente era muy amplio y “se redujo a dos pequeños párrafos que podría decirles, dos pequeños párrafos históricos, porque quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética”.

TRUMP INSISTE EN EL TEMA DEL MURO

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que durante la renegociación del acuerdo comercial, el tema de seguridad fronteriza fue abordado de manera paralela con México, e insistió en su determinación de construir el muro, a la vez que adelantó un anuncio en la materia después de las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Trump reveló que los temas de seguridad fronteriza, incluyendo el muro y el trasiego de drogas, fueron dos importantes factores para alcanzar el acuerdo bilateral con México, aunque optó por evitar responder a la pregunta de una reportera sobre quién pagará por la construcción de dicha obra.

“Hablamos sobre eso. Con México hablamos sobre eso. Fue una gran parte y ciertas cosas y ciertos entendimientos. A la vez, no lo queremos mezclar demasiado. Este es un enorme acuerdo, un buen acuerdo para todos, pero seguridad fronteriza y la seguridad en general es un gran factor”, afirmó Trump.

El presidente Donald Trump agradeció este lunes a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto y al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su disposición para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y reemplazarlo por el USMCA.