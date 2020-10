Tsunami golpea Turquía tras sismo de 7 grados en Mar Egeo de Grecia [VIDEOS]

Un tsunami se formó este viernes 30 de octubre en la ciudad de Seferihisar en provincia de Esrmirna, Turquía, después de que un sismo de 7 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió costas del país y de Grecia en el Mar Egeo.

Algunos edificios de la ciudad turca colapsaron y muchos más resultaron dañados, de acuerdo con la Agencia Anadolu.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), indicó que el sismo fue de 7 de magnitud, mientras que la agencia estatal de emergencias turca AFAD ubicó el temblor en 6 grados de intensidad.

El movimiento telúrico tuvo epicentro en el mar, a unos 17 kilómetros de la costa de la provincia de Esmirna, a una profundidad de 16 kilómetros.

Según informaron medios locales, el USGS dijo que el movimiento se produjo a 33.5 kilómetro del litoral turco. El sismo fue percibido en toda la costa turca del Mar Egeo y en la región noroccidental de Marmara.

My heart goes out to people of #Izmir Turkey who have been hit by a destructive earthquake. May Allah heal the wounds of those who have been injured and exalt the ranks of those who lost their lives. Our prayers are with you our dear friend Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/ONUNFEialL