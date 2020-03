Turnan a comisiones propuesta de Quirino Ordaz Coppel para Ismujeres

En la sesión de la Diputación Permanente se notificó que se recibió la propuesta del Ejecutivo Estatal y se le dio trámite a la Comisión de Equidad, Género y Familia

América Armenta

Tras darse lectura al oficio recibido del Ejecutivo del Estado por la Diputación Permanente del Congreso en el que se da cuenta del nombramiento de Eva Joaquina Guerrero Ríos como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, se pasó a la Comisión de Equidad, Género y Familia para que se revise el perfil, se elabore un dictamen y el pleno decida si Guerrero Ríos ocupará o no este cargo.

“Me permito proponer para su estudio y discusión el nombramiento de la Doctora Eva Joaquina Guerrero Ríos para su ratificación el cargo de Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres”, reza el oficio entregado al congreso hace una semana.

En ese mismo documento el ejecutivo informa que hubo buena participación por parte de la ciudadanía, pues a la convocatoria respondieron 20 ciudadanas respaldadas por colectivos.

Patricia Núñez Román, Guadalupe Hernández Guerrero, Dámaris Osuna Zavala, Jesús Martina Beltrán Valenzuela, María de Jesús Armenta Acosta, Rosario Dignora Valdez López, Priscila Rebeca Salas Espinoza, Onelia Uriarte González y Lorena Margarita Domínguez Campos, Mirleny Yamileth Vargas García, Emma Albertina Quiroz Acuña, María Leticia Valencia Sauceda, Evangelina Arellano Machuca, Mariel Deyanira Vega Yee, Amparo Natalia Reyes Andrade, Laura del Carmen González Bon, Aiko Irene Kuroda Inzunza, Sandra Yudith Lara Díaz, Rosa Elvira Jacobo Lara y Eva Joaquina Guerrero Ríos, son las mujeres entre quienes Ordaz Coppel eligió su propuesta.

“Tomando en consideración las hojas de vida y las cartas de apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que fueron acompañadas a cada una de ellas, y en uso de las facultades que para ello me otorga el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres, tengo a bien solicitar a esta Soberanía se ratifique el nombramiento que he tenido a bien extender a favor de la C. Eva Joaquina Guerrero Ríos para que asuma el cargo de Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres”, se detalla.

Junto a la propuesta que se hizo llegar al Poder Legislativo, se anexó la documentación entregada por Eva Joaquina Guerrero Ríos, para respaldar su postulación al Ismujeres, además de 42 cartas de diferentes instituciones que respaldan su trabajo.