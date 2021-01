Twitter suspende de forma permanente la cuenta de Trump

Twitter informó este viernes que "después de una revisión detallada", decidió suspender de forma permanente la cuenta del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia".

"En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las reglas de Twitter podrían resultar en este mismo curso de acción", señaló la red social.

"Nuestro marco de interés público existe para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente", indicó Twitter en un comunicado.

La red social añadió que "dejamos en claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas".

Trump se dio de alta en Twitter en marzo del 2009, y, hasta este día, contaba con 88 millones 786 517 seguidores, mientras que el actual mandatario estadounidense sólo seguía a 51 usuarios.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y