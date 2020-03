UEFA aplaza partidos de Champions y Europa League por Covid-19; el Barca suspende actividad

MADRID._ Todos los partidos de competiciones europeas previstos para la próxima semana han sido aplazados por la UEFA, anunció este viernes la organización que rige el futbol europeo.

“En vista de la propagación del COVID-19 en Europa y las decisiones sobre la materia adoptadas por diferentes gobiernos, todas los partidos de competiciones europeas de clubes previstos para la semana próxima quedan pospuestos”, señaló el comunicado de la UEFA.

Hasta hoy sólo estaban suspendidos los partidos de Champions del día 17 Manchester City-Real Madrid y Juventus-Lyon. Ahora se aplazan también los del día 18, Barcelona-Nápoles y Bayern Múnich-Chelsea.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

