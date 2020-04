UEFA da libertad a cada naciÃ³n de elegir a sus equipos que competirÃ¡n en Europa

UEFA da libertad a cada nación de elegir a sus equipos que competirán en Europa

El organismo contempla varios escenarios en caso de que algunas ligas no alcancen a finalizar

Noroeste / Redacción

23/04/2020 | 11:34 AM

LONDRES._ La UEFA dijo el jueves que está considerando dos posibilidades para reanudar la Liga de Campeones y la Europa League, exhortando a las ligas nacionales a “explorar todas las opciones posibles” para terminar sus temporadas.

El futbol de toda Europa se detuvo en marzo debido a la propagación de la pandemia de Covid-19 y ninguna liga ha retomado la actividad hasta ahora.

La UEFA dijo en un comunicado que un grupo de trabajo está estudiando dos escenarios. Ambos prevén que las ligas nacionales se reanuden antes que las competiciones continentales.

En uno se organizarían las competiciones nacionales y europeas en paralelo, mientras que el otro implicaría completar el calendario de las ligas antes de reiniciar las competiciones de la UEFA en agosto.

La entidad rectora del futbol europeo quiere que las ligas locales se completen, pero ha elaborado directrices sobre cómo se debe decidir la clasificación para las competiciones de clubes de la próxima temporada si algunas no llegan a finalizar.

La UEFA dijo que, en tal caso, la clasificación para la Champions League y la Europa League deberían determinarse por “mérito deportivo” y mediante un proceso transparente.

El organismo advirtió que se reserva el derecho de rechazar la admisión si no se siguen sus pautas y si “los clubes fueran seleccionados de acuerdo con un procedimiento que no es objetivo y transparente, de modo que pudiera considerarse que se no clasificaron por mérito deportivo”.

La UEFA agregó que también evaluará o rechazará la admisión si “hay una percepción pública de injusticia en la clasificación de algún club”.