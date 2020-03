FUTBOL

UEFA modifica fechas para finales de Champions y Europa League

El campeón del torneo más prestigioso de clubes europeos se conocerá el 27 de junio y tres días antes se disputará el trofeo de la Europa League

Noroeste / Redacción

Tras cambiar la fecha de celebración de la Eurocopa 2020, la UEFA también han acordado modificar las fechas de las finales de la Champions League y de la Europa League para esta temporada tras llegar a un acuerdo con las federaciones, jugadores y clubes.

La intención es que toda la competición se pueda llevar a cabo y por este motivo se ha retrasado un mes su celebración. La no disputa de la Eurocopa este verano ha permitido, finalmente, este cambio de fechas.

La UEFA ha acordado trasladar las finales de las dos grandes competiciones por clubes de la temporada a la última semana de junio. La final de la presente edición de la Champions se celebrará finalmente el 27 de junio en Estambul.

LA FINAL DE LA EUROPA LEAGUE, TRES DÍAS ANTES

El día 24 de junio se celebrará la final de la Europa League en Gdansk. Eso sí, de momento no se ha desvelado cuál será el formato de competición y si se optará por un modelo de Final Four. Se desconoce si será en formato de Final Four o no.

"La UEFA anunció el aplazamiento de su principal competición de selecciones nacionales, la EURO 2020, que se iba a jugar en junio y julio de este año. La salud de todos los involucrados en el fútbol es la prioridad, así como evitar presionar innecesariamente a los servicios públicos nacionales involucrados en la organización de partidos. La medida ayudará a completar todas las competiciones nacionales, actualmente en espera debido a la emergencia COVID-19", señaló el organismo en un comunicado.

La final de Champions estaba prevista para el sábado 30 de mayo y la de la Europa League para el miércoles 27 de mayo en la ciudad polaca de Gdansk.

De momento, según ha avanzado 'France Football' se desconoce cuando se reanudará la competición después de que se hayan suspendido cuatro partidos de la eliminatoria de octavos de final de la Champions y otros tantos de la Europa League. Dos competiciones en las que algunos clubs participantes ya se han visto afectados por el coronavirus.