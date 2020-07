EDUCACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA

Un hijo muestra a sus padres sus propios problemas: terapeuta familiar

El taller Mi hijo, mi espejo, impartido por Pedro Merino, terapeuta del Instituto Shalom, se lleva a cabo cada martes, a las 18:00 horas, a través de Zoom

Nelly Sánchez

07/07/2020 | 06:51 AM

Que un hijo adolescente le cuente a su mamá que embarazó a su novia y la respuesta de ella sea el miedo a que éste trunque su vida y su formación, no está viendo a su hijo sino a ella misma y sus paradigmas.

Así lo ejemplificó el terapeuta Pedro Merino, quien impartirá el taller Mi hijo, mi espejo, en el Instituto de Terapia Sistémica Shalom, a través de la plataforma Zoom, el martes, de 18:00 a 20:00 horas.

"Cuando nuestros hijos tienen un problema, los papás solemos reaccionar no de acuerdo a lo que los hijos necesitan, sino de acuerdo a nuestros propios problemas. La idea de este taller es que todos nos demos cuenta de que en el fondo lo que está pasando con nuestros hijos es un espejo de lo que nosotros como sus papás tenemos que mejorar", comentó Merino.

El taller va dirigido a mamás y papás que sienten que la relación con sus hijos no está fluyendo como quisiera, que tienen una situación problemática o que los hijos tienen un conflicto y no saben cómo apoyarlos.

"A veces los hijos tienen comportamientos autodestructivos u hostiles contra ellos mismos o contra sus padres y todos como papás queremos lo mejor para nuestros hijos, apoyarlos pero a veces no sabemos cómo", apuntó.

"Imagina a un chico de 15 que dice 'mamá embaracé a una niña', la madre reaccionar de acuerdo a sus miedos y paradigmas sobre la vida y sobre lo que es bueno y lo que es malo, se va a llenar de una serie de sentimientos que son de ella y que le despiertan una serie de cosas y le llevan a dejar de ver a su hijo porque la bomba que le avienta hace que se veas a sí misma".

Merino aseguró que muchas veces el padre piensa que es el hijo quien hizo mal las cosas y en el taller pretende que se den cuenta que con quienes tienen que trabajar es consigo mismos.

"Al reaccionar así, estoy viendo mis miedos, no a mi hijo, son mis preocupaciones y ataco a mis hijos, me relaciono con ellos desde mis propios miedos. Entonces el hijo en lugar de sentirse acompañado, guiado, fortalecido, lo que siente es más rechazo, más culpa, más pena, más dolor".

Pedro Merino, conferencista y terapeuta familiar

El especialista imaginó una perspectiva diferente.

"Que tu hijo te diga 'embaracé a mi novia' aunque no sabías ni que tenía novia, pero le dices 'hijo, no importa lo que hagas, yo te amo, soy tu madre siempre voy a estar para ti, sé que para ti es una cosa muy difícil, sé que te puedes sentir muy culpable, sé que no sabes qué hacer, pero mira, yo te aporto toda mi experiencia de vida y todo mi cariño y mi amor como madre, para que tú tengas la fuerza de salir adelante del problema en el que te metiste'. ¿Cómo se va a sentir?, apoyado", aseguró.

"¿Por qué no podemos hacer eso como papás? Porque estamos viendo nuestros propios problemas, nuestros hijos con sus problemas nos ponen un espejo enfrente de nosotros y nosotros lo único que estamos haciendo es viéndonos a nosotros mismos".

Además de impartir la teoría, el taller es vivencial, se trabaja con los casos de los participantes para sanar sus miedos.

En tiempos de confinamiento, con el que se vive actualmente por la pandemia, las problemáticas se agravan o tranquilizan por el tiempo y por el espacio, mientras más espacio se pone de por medio y menos tiempo, se siente menos pesada.

"Lo que pasó ahora es que el espacio se nos redujo, porque convivimos con nuestros hijos y nuestra pareja más tiempo del que estamos acostumbrados, por eso pareciera que todo se magnificó", apuntó.

"Las situaciones difíciles se magnifican igual que las agradables se magnifican, y si tienes una excelente relación con tu pareja y tus hijos y estás todo el día con ellos, pues qué gozo, pero si ya tenías una relación deficiente, ahora que tienes que estar con ellos pues lo contrario".

Justamente trabajar esto en este momento, permitirá que se goce cada cosa que se sana y los efectos de la sanación serán significativos.

Naytzé Ramírez, directora del Instituto Shalom, destacó que el taller es una oportunidad para ser mejores seres humanos,

"Porque desde el vientre materno nos entrenamos a no sentir y creemos que si no sentimos se quita el conflicto, cuando te vuelves padre o madre, el hijo me revivirá de forma aumentada lo que viví como niña y ahora se ve reflejado en mi hijo".

HORARIO Y COSTOS

El taller organizado por el Instituto Shalom se llevará a cabo el martes 7, vía Zoom, de 18:00 a 20:00 horas y tiene un costo de 250 pesos. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono o whatsapp 6679 9689 30 y 6679 96 79 77.