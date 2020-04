Un optimista Justin Verlander avanza en su recuperación

Recientemente comenzó a hacer tiros y se sintió bastante bien, aunque todavía no está al 100 por ciento

Noroeste / Redacción

HOUSTON._ El lanzador de los Astros de Houston, Justin Verlander, dijo el jueves que ha progresado satisfactoriamente durante la última semana en su proceso de recuperación de la cirugía en la ingle derecha a la que se sometió el 17 de marzo y se siente bien optimista acerca de su salud.

Verlander, en una reunión telefónica con reporteros del área de Houston, dijo que recientemente comenzó a hacer tiros y se sintió bastante bien, aunque todavía no está al 100 por ciento.

La lesión en el dorsal que lo dejó fuera de acción a principios de la primavera ha sanado, y la lesión en la ingle que lo llevó a operarse también está sanando. La cirugía se realizó en Filadelfia y estuvo a cargo del Dr. William Meyers, el mismo cirujano que operó a Verlander de un músculo abdominal en enero del 2014.

“En general, todo va por buen camino y he comenzado, en estas últimas dos semanas, a sentirme bien fuerte, particularmente al lanzar”, declaró Verlander. “Puedo decir que en la última semana he progresado bastante y me siento bien optimista con el curso de mi recuperación”.

El diagnóstico original era de seis semanas de recuperación, marca que Verlander superó a mediados de esa semana. Por supuesto, sin una fecha disponible para el arranque de la temporada regular, Verlander, de 37 años, puede tomarse el tiempo que sea necesario durante su recuperación y asegurarse de estar listo para su 15ta campaña completa en las Mayores.

Verlander sufrió la dolencia en el comienzo de la pretemporada. Su primera apertura se pospuso hasta el 3 de marzo, debido a la molestia en la ingle derecha.

Cumplió con dos aperturas, en las que laboró cuatro episodios y dos tercios, con una efectividad de 3.86.

El lanzador abandonó su segunda apertura, el 8 de marzo, por un tirón leve de un músculo en la espalda. Consideró entonces improbable que pudiera abrir el juego inaugural de la temporada, previsto entonces para el 26 de marzo ante los Angelinos de Los Ángeles.

(Con información de MLB)