Una explosiÃ³n en el set de Bond 25 en Londres dejÃ³ un herido

El rodaje de la nueva película y última de Daniel Craig como James Bond no está siendo fácil. Tras la lesión que sufrió su protagonista en pleno rodaje en las locaciones en Jamaica, ahora un miembro del equipo terminó con heridas leves tras un incidente técnico.

Una explosión en el set de la nueva película de James Bond hirió a una persona y dañó parte de las estructuras de los estudios Pinewood, ubicado en las afueras de Londres,, citó infobae.com.

La noticia fue dada a conocer por la producción del filme a través de las redes sociales.

"Durante el rodaje, una explosión controlada en el set de Bond 25 hoy en Pinewood Studios causó daños en el exterior. No hubo heridos en el set, sin embargo, un miembro del equipo sufrió una lesión menor", indicaron en la cuenta oficial del filme.

Pictured below is the aftermath of an explosion which occurred during filming on the Albert R. Broccoli 007 Stage. The explosion damaged part of the roof and a number of exterior wall panels. One staff member sustained a minor injury. #BOND25 #JamesBond pic.twitter.com/gKyAmUAmeL