Una Gota en el OcÃ©ano lamenta que haya habido poca ayuda para El Buto, pese a tanta publicidad

Una Gota en el Océano lamenta que haya habido poca ayuda para El Buto, pese a tanta publicidad

El albergue donde pasó los últimos años de su vida aclara que son ellos quienes se han hecho cargo de su salud, y no el DIF municipal, como anunció esta dependencia tras el fallecimiento del popular personaje mazatleco

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ La noche de su muerte, se inundaron las redes sociales con mensajes a su memoria: “Mazatlán está de luto”, “descanse en paz”, “inolvidable ícono del puerto”...

También se hizo viral hace casi un mes, cuando fue internado en el Hospital General de Mazatlán con un cuadro de golpe de calor, deshidratación severa y complicaciones de una neumonía.

Este viernes al darse a conocer el fallecimiento de "El Buto", el Gobierno municipal publicó en Facebook un post con fondo blanco y una imagen a blanco y negro de su rostro: “El Gobierno de Mazatlán y el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, lamentan profundamente la muerte de 'El Buto', entrañable personaje del puerto que recibía en sus últimos meses de vida la atención y apoyo necesario por parte del Sistema DIF Mazatlán y el Ayuntamiento en su conjunto”.

En contraste, tanta atención mediática no se tradujo en ayuda real para Luis Alberto López Pérez, quien así fue registrado para poder gestionarle los beneficios del Seguro Popular, aunque se desconoce su nombre real.

El patronato del albergue Una Gota en el Océano, donde "El Buto" vivió sus últimos años, lamenta que las autoridades utilicen a una persona enferma y en situación de abandono para hacerse “publicidad”.

Héctor Miguel Torres Guzmán, encargado del refugio para adultos mayores, aclaró que han sido ellos quienes se han hecho cargo de su manutención y de su salud, prácticamente sin ayuda de ninguna autoridad.

“En el tiempo que ha estado 'El Buto' en el hospital, los primeros días, sí fue mucha foto y todo, pero nadie se ha parado en el hospital para irlo a ver; es lo que al patronato tiene molesto, ¿entonces de qué se trata todo esto, publicidad?”, inquirió.

Eso sí, apuntó, muchas fotos en las redes, mucho que es el ícono de Mazatlán, pero nadie se preocupó por llevarle un vaso con agua o pañales.

Aunque no los mencionó directamente, se refirió a funcionarios que solo han ido al asilo o al hospital a tomarse “fotitos bonitas”.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres eligió a "El Buto" para donarle su pensión de “68 y Más”, así que el 9 de mayo en un acto público en la oficina de Presidencia le hizo entrega oficial de 2 mil 550 pesos, correspondientes al periodo marzo-abril. Fue el único cheque que vio el albergue de este apoyo.

“Yo como encargado del albergue no he recibido ninguna otra aportación; salvo aquella vez que nos tomamos la foto, a no ser que hayan entregado algo al patronato; ya no volvimos a recibir nada”, reveló Torres Guzmán.

En las redes se ha vertido todo tipo de información falsa en torno a El Buto: que si la Banda El Recodo financiaba sus tratamientos, que si los del mercado Pino Suárez, que si el Ayuntamiento pagará los gastos fúnebres, cuando los voluntarios de Una Gota en el Océano hicieron hasta lo imposible porque sus últimos días contara con todo lo necesario.

Tenía principios de Parkinson, pulmones en mal estado por haber fumado mucho tiempo; y a sus más de 80 años, su salud era endeble, por lo que se gastaban más de 700 pesos diarios de medicamento.

Necesitaba quién lo cuidara por las noches, por lo que se “partían en dos” para poder estar en el albergue y en el nosocomio, donde no solo "El Buto" estaba hospitalizado, sino otros ancianos del refugio. Incluso, cinco fallecieron el mes de julio sin que a nadie le interesara.

“Yo tengo tres días sin dormir, es mucho lo que se necesita, pero son cosas que la gente no sabe”, expresó Héctor Miguel Torres a manera de desahogo.

Se encargará Renacimiento de los funerales

Sobre las exequias de Luis Alberto López Pérez, el director de Una Gota en el Oceáno aclaró que la Funeraria Renacimiento se hará cargo de todo de manera altruista: de la preparación del cuerpo, del velatorio, del ataúd, de la misa y de brindarle un espacio digno para su eterno descanso. El lugar donde reposarán sus restos es el panteón Renacimiento II, ubicado a la altura del ejido de El Castillo, por la salida sur de la ciudad.

También acerca de esto se tuvo que desmentir a algunas publicaciones en redes, ya que en distintos grupos de Facebook se propagó que el Gobierno municipal cubriría los gastos, a través de comentarios de supuestos usuarios.

Este domingo, a las 15:00 horas, se oficiará una misa de cuerpo presente en la iglesia San Judas Tadeo para brindar la última despedida al popular "Buto". Su cuerpo será velado la noche del sábado en Funeraria Renacimiento, en el Centro.

"El Buto" quedará en la memoria colectiva de los porteños por su singular manera de desplazarse por las calles del primer cuadro de la ciudad: a cuatro extremidades, sin poder articular el habla y sin más compañía que su eterno cigarro.

“Adoptado” durante años por los locatarios del mercado Pino Suárez, solo pronunciaba tres palabras: mamá, güey y put... sobre su vida impera un misterio.

Aunque circulan muchas versiones, nadie sabe a ciencia cierta cómo llegó a Mazatlán, por qué no podía caminar de manera normal, si tenía familiares o cuál era su verdadera identidad, interrogantes que de seguro seguirán provocando tema de conversación entre los mazatlecos del Facebook y de mundo real.

PARA AYUDAR A UNA GOTA EN EL OCÉANO

Si alguien esta interesado en apoyar con algun donativo.

UNA GOTA EN EL OCEANO A.C.

Numero de Cuenta: 4044704294

Banco: HSBC

Teléfono:

9854858

Domicilio:

Bahía Magdalena número 20, Colonia Rincón de Urías. Mazatlán, Sinaloa.