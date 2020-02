Urge que Gobierno Federal implemente mecanismos contra feminicidios, seÃ±ala Carlos CastaÃ±os

Urge que Gobierno Federal implemente mecanismos contra feminicidios, señala Carlos Castaños

El Diputado federal condenó los casos de la menor Fátima y la joven Ingrid que fueron asesinadas en la Ciudad de México, pero también la alza de violaciones y feminicidios en Culiacán durante el mes de enero

Karen Bravo

CULIACÁN._ Ante el escenario de violencia en contra de las mujeres urge que el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tome medidas para erradicar la problemática, urgió el Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela.

“El llamado urgente, alarmante es a las autoridades del Gobierno Federal para que de una vez por todas implemente mecanismos que garantice que no haya más feminicidios, que no haya más violaciones, que no haya más homicidios en este país”, señaló.

El Legislador condenó los feminicidios de la niña Fátima y la joven Ingrid, quienes fueron asesinadas en la Ciudad de México, y sentenció el aumento de violaciones de feminicidios en Culiacán según los datos informados por el Semáforo Delictivo.

“La situación no está mejorando en Culiacán con respecto a feminicidios y específicamente en violaciones que tiene qué ver con nuestro municipio”, expuso.

Castaños Valenzuela detalló que en diciembre fueron registrados tres feminicidios y en enero incrementó a cuatro.

En violaciones en el mes de diciembre las autoridades confirmaron un caso, mientras que para enero del 2020 fueron seis, es decir, una violación cada cinco días, condenó el Legislador.

“Es la peor cifra que se presenta en Culiacán en cinco años, esto desgraciadamente viene a la alza y esto en materia de violación, en materia de feminicidios ya no puede seguir sucediendo”, dijo.