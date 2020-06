Urge reabrir los negocios en Sinaloa, advierte el Diputado Carlos CastaÃ±os

Urge reabrir los negocios en Sinaloa, advierte el Diputado Carlos Castaños

También señala el Diputado que el riesgo que ahora se asoma es el de la inseguridad

Noroeste / Redacción

Culiacán, Sinaloa, a junio. “Urge reabrir los negocios en Sinaloa, es necesario reactivar la economía cuidando todas las medidas necesarias de salud, se siguen perdiendo empleos y el sustento familiar se vuelve complicado”, señala Carlos Castaños.

Ante la realidad que viven las familias de Sinaloa y de México y ante la falta de apoyo del Gobierno Federal, es importante que la autoridad garantice las medidas necesarias para que la actividad económica vuelva a tomar su rumbo y tanto los dueños de negocios como sus empleados cuenten de nuevo con ingresos que les permitan llevar el sustento a sus hogares.

También señala el Diputado que el riesgo que ahora se asoma es el de la inseguridad, “las familias al no tener qué comer, qué creen que van a hacer ?? Como padre de familia haces lo que sea necesario por alimentar a tus hijos, estamos jugando con fuego”, expone Castaños.

Comentó también que sigue la cerrazón del Alcalde de Culiacán Estrada Ferreiro, “No vemos voluntad en el Alcalde de Culiacán para tomar las riendas de la situación, está ausente, no tiene un plan, no ofrece soluciones, no facilita las cosas. Estrada tiene una bomba en la mano, por el bien de los culichis esperemos que no le explote”.