Urgen sesión extraordinaria de Cabildo para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en Culiacán

Karen Bravo

El Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela urgió al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro a que convoque una sesión extraordinaria de Cabildo para modificar el Bando de Policía y Buen Gobierno, y con ello hacer obligatorio el uso de cubrebocas en Culiacán, a raíz de la contingencia sanitaria de Covid-19.

“Le estamos exigiendo al Alcalde que convoque a sesión extraordinaria de cabildo para que se apruebe, se incorpore al Bando de Policía y Buen Gobierno el uso obligatorio de cubrebocas para todos los culiacanenses”, señaló.

El pasado 15 de julio, el Legislador presentó el plan S.O.S Culiacán, que es un documento donde plasmó diversas propuestas para combatir la propagación del coronavirus en la ciudad. Ahí se contemplaba el uso obligatorio de cubrebocas como una de las medidas.

“Aún no cuento con ninguna respuesta ni del oficio que presenté físicamente en el Ayuntamiento ni de este mensaje de WhatsApp que le mandé yo personalmente directo al Alcalde. Si no me responde vía oficial, si no me responde vía mensaje que le mandé por nuestros contactos del teléfono celular, pues yo seguiré insistiendo en los medios de comunicación”, subrayó.

Otros municipios del país ya han implementado la medida del uso obligatorio del cubrebocas, por lo que Culiacán también debería adoptarla, explicó el Legislador.

“Ya hay anuncios de organismos internacionales, de especialistas, académicos, estudiosos del tema de la salud que el cubrebocas ayuda sin duda y ayuda mucho a prevenir los contagios del coronavirus, a prevenir por lo tanto fallecimientos, y por lo mismo hay una exigencia clara al Alcalde”, expuso.