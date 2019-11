Usuarios de Disney+ se quejan luego de que los episodios clásicos de Los Simpson llegaran mutilados

MADRID (SinEmbargo)._ Disney+ ha apostado por Los Simpson incluyendo en su catálogo la serie, pero podría no tener el éxito que esperaban. La ficción de animación se puede ver con una relación de aspecto incorrecta, haciendo que algunos fragmentos de la pantalla estén erróneamente cortados.

Las primeras temporadas se han pasado a una relación de aspecto de pantalla ancha de 16:9, que sin darse cuenta termina eliminando fragmentos del plano. Un problema particularmente molesto para Los Simpsons, que está repleto de gags visuales.

“Todos los episodios clásicos de Los Simpson en Disney + están en formato panorámico recortado, lo que significa que te pierdes muchos chistes visuales geniales, como que Duff, Duff Lite y Duff Dry provienen del mismo tubo”, explicó un usuario.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format -- this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl