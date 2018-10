VÃ‰RTIGO: Juan y Vanesa, Mente revÃ³lver

VÉRTIGO: Juan y Vanesa, Mente revólver

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Tengo dos noticias, una buena y otra mala. Primero la buena: a partir de este año, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara firmó un trato con Amazon Prime Video para exhibir e, incluso, en algunos casos, estrenar, una parte del cine mexicano exhibido en ese festival. A todas luces es una buena noticia, porque asegura que las películas nacionales presentadas ahí sean vistas lo más pronto posible y, uno quiere creer, por más personas de las que asisten a la Cineteca Nacional.

Pero luego viene la mala: las dos primeras cintas disponibles en Prime Video a partir de estos últimos días no son las mejores que se presentaron en competencia en marzo de este mismo año. Oh, bueno, no se puede ganar todo.

La primera película disponible ha resultado ser Juan y Vanesa (México, 2017), dirigida por el actor convertido en cineasta Ianis Alexis Guerrero, una torpe road-movie en la que un camionero alcohólico se lía con una adolescente en una gasolinera en una historia cuyos personajes parecen haberse tragado un GPS, porque se encuentran unos a otros con mayor facilidad que si fueran choferes de Uber.

La segunda que ha aparecido en Prime Video es, por lo menos, más interesante en su planteamiento. Se trata de Mente revólver (México, 2017), dirigida por Alejandro Ramírez Corona.

Recuerdo que cuando salí de ver esta película en Guadalajara 2018, me encontré con una joven crítica de cine que, entre sorprendida e indignada, me preguntaba qué carajos acababa de ver. Yo no comenté gran cosa, en parte porque fui a Guadalajara en calidad de carne de jurado FIPRESCI y hay que ser discreto en esas circunstancias, en parte porque después de tantos años de andar en este negocio, aprendí que no vale la pena andar derramando bilis por haber visto alguna cinta. Peores cosas suceden en el mar, dijeran los Monty Python.

Lo cierto es que Mente revólver presume una magnífica idea -Mario Aburto sale de la cárcel en el México de hoy- y muy poco más. El guión escrito por el propio cineasta nos ubica en Tijuana, cuando Aburto (Baltimore Beltrán) sale de la cárcel, un obrero (el siempre confiable Hoze Meléndez) se convierte en policía y luego en sicario, y una homeless gringa (Bella Merlin) empieza a talonear como mula al servicio de un narco local.

Mente revólver es protagonizada por Baltimore Beltrán.

Los tres personajes terminarán conectados a través de las inevitables casualidades de la historia -un arma cambia de manos, un personaje se convierte en el salvador de otro, otros dos personajes se encuentran viendo el mar- y de un asfixiante tremendismo dramático que no deja respirar al espectador.

En lo personal, creo que es una película muy fallida, aunque ha habido colegas que la han alabado. Usted véala y luego platicamos.

