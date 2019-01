Va El Químico contra el robo de agua

Asegura que no pactará con nadie, ni habrá borrón y cuenta nueva

Sheila Arias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que “va con todo” contra el robo de agua en Mazatlán, con una estrategia de recaudación pareja a empresarios y ciudadanos.

El reto: detectar y castigar el “aguacoleo”, como ha llamado a este delito tolerado por años.

“Tenemos una lista muy larga, así como a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador está combatiendo a los huachicoleros, aquí en Mazatlán vamos a combatir a los aguacoleros, tenemos una lista muy larga, desde ahorita les informamos que estamos preparados para entrarle a recuperar lo que es del pueblo, así como la gasolina que nos han robado, el agua que nos han robado la vamos a recuperar”, señaló durante un encuentro con medios de comunicación.

Precisó que hay estrategias porque el robo de agua, en distintas formas, es grave y mantiene en quiebra a la paramunicipal.

"El Químico" aclaró que no habrá distingos entre grandes deudores, ciudadanos, y tomas comerciales; que aplicarán la Ley y los reglamentos a los que comprueben saqueo de agua potable.

“Las estrategias no debo decirlas, la verdad son muchos (de morosos), son miles los casos, es parte que la Junta esté quebrada económicamente, la realidad es que ha sido un abuso el uso del agua de Mazatlán, vamos a ser parejos, no sólo con empresarios, con ciudadanos en general, se convirtió en un vicio y perdieron de vista que esto es un delito, esto es un robo; yo he insistido en que hay gente que se sintió aludida cuando dije 'aguacoleros'”, comentó.

Y aclaró que no pactará acuerdos con nadie.

De acuerdo con informes de Jumapam, en este momento enfrentan una cartera vencida de 140 millones de pesos, una deuda interna de 120 millones de pesos que creció en mil por ciento sólo en el último año; además el 60 por ciento del agua que se consume en Mazatlán no está siendo facturada, uno de los motivos, es precisamente el robo a través de tomas clandestinas.

Incluso, han detectado el uso de agua potable para riego en la zona rural; cada día clausuran unas 10 tomas ilegales. Ésa es la dimensión del problema.

“No podría darle estadísticas, pero es increíblemente, ofensivo el robo de agua”, sostuvo.

Éste es el segundo anunció de advertencia de "El Químico" en el combate a la corrupción, hace unos días declaró que iniciará una campaña masiva para motivar la denuncia ciudadana de robo de combustible, para que los mazatlecos señalen puntos de ordeña o zonas de almacenamiento. Ahora va “con todo” en el combate al robo de agua.