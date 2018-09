Va Paola Rojas a boda sin Zague

La conductora respondió de manera elegante y contundente cuando una reportera cuestionó la ausencia del futbolista, en la boda del hijo de Toño de Valdés

Noroeste / Redacción

Nada impide a Paola Rojas sonreír, ni siquiera la polémica en la que se vio involucrada de manera indirecta meses atrás.

Hoy, la periodista se muestra tranquila, cumpliendo con cada uno de sus compromisos personales y profesionales, respondiendo de la mejor manera a los cuestionamientos sobre su vida privada. Recientemente, asistió a la boda del hijo de Toño de Valdés, aunque lo hizo sin su esposo, Luis Roberto Alves Zague, un detalle que saltó a la vista y que dio pie a las preguntas por parte de la prensa, ¿qué fue lo que dijo?

Siempre atenta, la comunicadora se tomó un par de minutos para hablar frente a las cámaras, cuando una reportera del programa televisivo Suelta La Sopa, destacó la ausencia de Zague en la boda de la que fue invitada, difundió hola.com.

“Fíjate que quiero muchísimo a Toño, a la Yoyita su esposa, a sus hijos, y pues sí, me encantó poder estar con ellos...”, contestó de manera evasiva sin hacer mención al nombre del futbolista.

Y aunque Rojas dejó clara su postura desde un principio, la reportera fue insistente, lanzando de manera inmediata otra frase con la que pretendía obtener más información:

-Pensamos que te íbamos a ver con Zague...

Tras esta afirmación, Paola se limitó a responder sobre lo bien que la había pasado en el evento, pero en esta ocasión no olvidó destacar la razón del por qué esta experiencia había sido de lo más especial. “Fíjate que estuvo lindísima la boda y pude estar como me gusta: rodeada de amigos y de gente que me respeta y me valora...”.

Tras esta respuesta, la incógnita prevalece, pues nada hará cambiar de opinión a la periodista, quien ha manifestado que, ante todo, protegerá su vida privada.

Dos meses atrás, los micrófonos de esa misma emisión la cuestionaron al respecto y ella fue directa con la posición que asumió desde el primer instante con los medios de comunicación.

“No tengo nada qué decir, nunca voy a decir nada al respecto... sobre ese tema no voy a decir ni una sola palabra...”.

Lo cierto es que desde que se difundió el supuesto video íntimo de Zague, Paola también ha mantenido bajo reserva el rumbo que tomará su relación con el papá de sus hijos, con quien no ha hecho ninguna aparición pública desde hace ya un tiempo. En medio de esta circunstancia ha seguido tan activa como siempre en sus redes sociales, y sin dejar de hacer frente a sus detractores.

“A algunos les tomó algunos días, lo entiendo, recordar que soy madre de familia y qué bueno que ya lo tengan presente...”, dijo para el espacio antes citado.

Foto: Internet

Paola Rojas no deja de sonreír pese a la situación que vive.