Va Roma por ocho Critics' Choice Awards

Alfonso Cuarón también figura en la terna de mejor director; la cinta La Favorita lideró las nominaciones, con 14

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ La película Roma, de Alfonso Cuarón, tiene ocho nominaciones en la próxima entrega de los Critics' Choice Awards, entre ellas a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía y Mejor Edición.

Los mexicanos Yalitza Aparicio y Eugenio Caballero también aparecen entre los postulantes, como Mejor Actriz y Diseño de Producción, respectivamente.

Mientras que el filme, además de competir como Mejor Película, lo hará en el apartado de Mejor Película Extranjera.

The Broadcast Film Critics Association (BFCA) y the Broadcast Television Journalists Association (BTJA), quienes entregan los premios, dieron a conocer este lunes a sus nominados.

Entre los aspirantes al galardón, que se entregará el 13 de enero, figura Bradley Cooper como Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado por Nace Una Estrella, citó eldiariodechihuahua.mx.

La cinta La Favorita lideró las nominaciones, con 14, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz en una Comedia (Olivia Colman) y Mejor Actriz de Reparto (Emma Stone y Rachel Weisz), entre otras.

Pantera Negra figuró en 12 categorías, seguida de El Primer Hombre en la Luna, con 10, y El Regreso de Mary Poppins, Nace Una Estrella y Vice, con 9.

LISTA DE NOMINADOS

Estos son los nominados:

- Mejor película

Black Panther

BlacKkKlansman

The Favourite

First Man

Green Book

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Returns

Roma

A Star Is Born

Vice

- Mejor actor

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity’s Gate

Ryan Gosling – First Man

Ethan Hawke – First Reformed

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

- Mejor actriz

Yalitza Aparicio – Roma

Emily Blunt – Mary Poppins Returns

Glenn Close – The Wife

Toni Collette – Hereditary

Olivia Colman – The Favourite

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

-Mejor actor de reparto

Mahershala Ali – Green Book

Timothée Chalamet – Beautiful Boy

Adam Driver – BlacKkKlansman

Sam Elliott – A Star Is Born

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Michael B. Jordan – Black Panther

- Mejor actriz de reparto

Amy Adams – Vice

Claire Foy – First Man

Nicole Kidman – Boy Erased

Regina King – If Beale Street Could Talk

Emma Stone – The Favourite

Rachel Weisz – The Favourite

- Mejor actor/actriz juvenil

Elsie Fisher – Eighth Grade

Thomasin McKenzie – Leave No Trace

Ed Oxenbould – Wildlife

Millicent Simmonds – A Quiet Place

Amandla Stenberg – The Hate U Give

Sunny Suljic – Mid90s

-Mejor reparto

Black Panther

Crazy Rich Asians

The Favourite

Vice

Widows.

-Mejor director

Damien Chazelle – First Man

Bradley Cooper – A Star Is Born

Alfonso Cuarón – Roma

Peter Farrelly – Green Book

Yorgos Lanthimos – The Favourite

Spike Lee – BlacKkKlansman

Adam McKay – Vice.

-Mejor guión original

Bo Burnham – Eighth Grade

Alfonso Cuarón – Roma

Deborah Davis and Tony McNamara – The Favourite

Adam McKay – Vice

Paul Schrader – First Reformed

Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly– Green Book

Bryan Woods, Scott Beck, John Krasinski – A Quiet Place.

-Mejor guión adaptado

Ryan Coogler, Joe Robert Cole – Black Panther

Nicole Holofcener, Jeff Whitty – Can You Ever Forgive Me?

Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk

Eric Roth and Bradley Cooper & Will Fetters – A Star Is Born

Josh Singer – First Man

Charlie Wachtel & David Rabinowitz and Kevin Willmott & Spike Lee – BlacKkKlansman.

-Mejor fotografía

Alfonso Cuarón – Roma

James Laxton – If Beale Street Could Talk

Matthew Libatique – A Star Is Born

Rachel Morrison – Black Panther

Robbie Ryan – The Favourite

Linus Sandgren – First Man

-Mejor diseño de producción

Hannah Beachler, Jay Hart – Black Panther

Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez – Roma

Nelson Coates, Andrew Baseman – Crazy Rich Asians

Fiona Crombie, Alice Felton – The Favourite

Nathan Crowley, Kathy Lucas – First Man

John Myhre, Gordon Sim – Mary Poppins Returns

-Mejor edición

Jay Cassidy – A Star Is Born

Hank Corwin – Vice

Tom Cross – First Man

Alfonso Cuarón, Adam Gough – Roma

Yorgos Mavropsaridis – The Favourite

Joe Walker – Widows

- Mejor diseño de vestuario

Alexandra Byrne – Mary Queen of Scots

Ruth Carter – Black Panther

Julian Day – Bohemian Rhapsody

Sandy Powell – The Favourite

Sandy Powell – Mary Poppins Returns

- Mejor maquillaje y peinado

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Queen of Scots

Suspiria

Vice

-Mejores efectos visuales

Avengers: Infinity War

Black Panther

First Man

Mary Poppins Returns

Mission: Impossible – Fallout

Ready Player One

- Mejor película animada

The Grinch

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

- Mejor película de acción

Avengers: Infinity War

Black Panther

Deadpool 2

Mission: Impossible – Fallout

Ready Player One

Widows

- Mejor comedia

Crazy Rich Asians

Deadpool 2

The Death of Stalin

The Favourite

Game Night

Sorry to Bother You

- Mejor actor en Comedia

Christian Bale – Vice

Jason Bateman – Game Night

Viggo Mortensen – Green Book

John C. Reilly – Stan & Ollie

Ryan Reynolds – Deadpool 2

Lakeith Stanfield – Sorry to Bother You

- Mejor actriz en Comedia

Emily Blunt – Mary Poppins Returns

Olivia Colman – The Favourite

Elsie Fisher – Eighth Grade

Rachel McAdams – Game Night

Charlize Theron – Tully

Constance Wu – Crazy Rich Asians

- Mejor película de ciencia ficción/terror

Annihilation

Halloween

Hereditary

A Quiet Place

Suspiria

- Mejor película extranjera

Burning

Capernaum

Cold War

Roma

Shoplifters

-Mejor canción

All the Stars – Black Panther

Girl in the Movies – Dumplin’

I’ll Fight – RBG

The Place Where Lost Things Go – Mary Poppins Returns

Shallow – A Star Is Born

Trip a Little Light Fantastic – Mary Poppins Returns

- Mejor banda sonora

Kris Bowers – Green Book

Nicholas Britell – If Beale Street Could Talk

Alexandre Desplat – Isle of Dogs

Ludwig Göransson – Black Panther

Justin Hurwitz – First Man

Marc Shaiman – Mary Poppins Returns