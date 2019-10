Valida TEPJF elección del Gobernador de BC y da constancia de mayoría a Jaime Bonilla por 2 años nada más

La Sala Superior del TEPJF conformó el cómputo estatal por unanimidad de votos por dicho periodo de tiempo, después de que los partidos PRD, Movimiento Ciudadano y el local Transformemos presentaron impugnaciones

Noroeste / Redacción

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles 2 de octubre, la declaración de validez de la elección al Gobierno de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla Valdez, por dos años y no cinco, "como buscaba el gobernador electo", precisó en un comunicado.

"La resolución de hoy avala un periodo para la gubernatura de dos años, como señala la Constitución local. El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por Movimiento Ciudadano", informó el TEPJF.

La Sala Superior del TEPJF conformó el cómputo estatal por unanimidad de votos por dicho periodo de tiempo, después de que los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos, presentaron impugnaciones.

Las y los magistrados informaron que consideraron "infundadas" la demanda presentada por el PRD, donde argumentaron que Bonilla Valdez era inelegible por incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia, por lo que decretó la declaración de validez de la mencionada elección y la constancia de mayoría por dos años.

La resolución se dio a conocer un día después de que diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Baja California anunciaron que el próximo 13 de octubre se llevaría a cabo la consulta ciudadana para definir si se ampliaba el mandato del gobernador electo, de dos a cinco años.

El 9 de julio pasado, 21 de 25 diputados del Congreso de Baja California, entre ellos la mayoría del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), avalaron modificar la Ley para que el gobernador electo concluya su mandato en 2024 y no en 2021.

El 4 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no se debe modificar la Ley en función de intereses personales o de grupos”, ello en referencia a que a finales de agosto, el Congreso de Baja California aprobó la realización de una consulta popular para validar las reformas.

“Es que no se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida independientemente en donde suceda”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“¿Incluido Baja California?”, le preguntó un reportero en relación a la llamada “Ley Bonilla”. A “todos”, respondió el político tabasqueño. “Tenemos que establecer un auténtico estado de Derecho, no lo que viene imponiéndose de tiempo atrás, desde hace siglos, un estado de chueco”, abundó.

“Yo espero que se actúe igual en todos los casos y que además que se dé el ejemplo, el buen ejemplo. No somos iguales. Es que eso es lo que quisieran los conservadores, porque eso es lo que han hecho todo el tiempo y quisieran decir: ‘ahí está, son lo mismo’. No, no llegamos aquí para hacer más de lo mismo, llegamos aquí para transformar”, enfatizó López Obrador.

En reiteradas ocasiones, el mandatario nacional declinó opinar sobre la ampliación del mandato de Bonilla Valdez, quien contendió por la gubernatura de Baja California con la coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada por el partido Morena, y pidió dejar el asunto en manos de las autoridades electorales.