ValorarÃ¡ UAS suspender al aÃ±o acadÃ©mico por coronavirus

Valorará UAS suspender al año académico por coronavirus

Antonio Olazábal

La Universidad Autónoma de Sinaloa valorará suspender el año escolar dependiendo del comportamiento de la pandemia del coronavirus en el Estado, informó Juan Eulogio Guerra Liera.

El Rector señaló que la suspensión o no total de clases no es lo más importante, lo más relevante es que haya seguridad para todos los que integran la Universidad Autónoma de Sinaloa, además, no tiene caso dar en sólo pocos días de clase, todo un año escolar.

"Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias, yo creo, te lo digo así, con la responsabilidad que tiene la institución de garantizar los estudios, vamos a ver dependiendo cómo termina esta pandemia, qué fecha termina...es correcto lo que dices, está en riesgo lo que el ciclo, pero no hay riesgo de lo que es tu vida y de los miles y miles de estudiantes y de maestros y de personal que interactúan que son laboratoristas, conserjes, veladores, personal administrativo,quienes se dedican a a la vendimia".

--¿Esa decisión la podrían tomar hoy?

"Eso será conforme avance el fenómeno, conforme nos acerquemos a la fecha oficial donde terminan tendremos que valorarlo, si hay posibilidades, digamos, de ser rescatable, no coincido yo rescatar 70 días en cinco días que no es cierto, es nada más decirte 'hay te va la calificación para que continúes'".

Guerra Liera reconoció que desde el principio esperaba que las cosas no iban a volver a la normalidad tan fácilmente, de hecho, cree que será hasta los últimos meses del año, si se hacen las cosas bien,que las cosas podrían volver a la normalidad.

"Difícilmente comentaba yo con algunos universitarios se veía venir que el día 21 todo el mundo pudiera salir a la calle, no pasó nada y se reanuda de manera adecuada, hoy ya no se habla de abril, se habla de septiembre,de octubre , yo he comentado que en noviembre o diciembre se pueda salir a las calles", opinó.

"Es un hecho que va a ver un impacto negativo, hay universidades que están en la huelga de 70 días, y no sé cómo le hacen, y rescatarlos 70 días, pues es obvio que no se puede rescatar en el contenido,en la explicación, la calidad de la educación lo que pierdes en 70 días en una semana, así estés las 20 horas al día, se pierde la capacidad de retención y la motivación de la enseñanza",agregó.