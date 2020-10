Van 12 sacerdotes de la Diócesis de Mazatlán positivos al Covid-19: Obispo

Monseñor Mario Espinosa Contreras pidió a los feligreses respetar la sana distancia y usar cubrebocas

Belizario Reyes

En la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa , ya van 12 sacerdotes que resultan positivos al Covid-19, uno de ellos, el rector de la Catedral de este puerto, Monseñor José Trinidad Hernández Dávila, falleció el 2 de julio pasado.

“Queridos hermanos en nuestra Diócesis ya van 12 sacerdotes que caen en el Covid-19, 12 de cerca de 90, actualmente el padre José Luis González empezó esta semana que ha concluido con esta enfermedad”, dijo el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Hay que cuidarnos, no confiarnos, la sana distancia es fundamental, en lavado de manos, sobre todo en lugares públicos, cuando estemos cercanos a los demás (usemos) el cubrebocas y pedirle a Dios que nos dé fortaleza, es lo que más debemos pedir en estos días, líbranos de la pandemia, danos fortaleza, danos serenidad y danos prudencia”.

En su mensaje al oficiar la misa de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, que también se transmitió vía radio y redes sociales, recalcó que la prudencia es tan fundamental.

“Y no confiarnos, porque a veces en donde menos piensa uno puede uno contaminarse por la imprudencia de alguna gente y es lo que hay que cuidar, que Dios esté siempre en nuestro ser, en nuestro corazón y también la buena disposición al prójimo, así se lo pedimos a Dios nuestro Señor”, dijo Monseñor Espinosa Contreras.

También expresó que lo fundamental es vivir el amor y el Señor lo dice al prójimo y a Dios.

“Y es lo que debemos tratar de hacer y tener esa disposición, esa solicitud de estar orientados a vivir el amor convenciéndonos que es lo fundamental y que debemos estar alejados del odio”, continuó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

Además recordó que en la semana que acaba de concluir se despidió el Senador de Uruguay y ex Presidente de ese país, José Mujica, quien lo hizo con mucha madurez y dijo que lo hacía por el coronavirus y expresó que desde hace décadas él no odia y trata de no odiar.

“Y decía él: porque el odio nos hace necios, nos hace que hagamos estupideces, decía el señor Mujica, que ha sido un célebre Presidente y luego Senador en Uruguay, modelo de la austeridad y de la vida ordinaria, ya llegó a esa conclusión en su vida siendo que prácticamente no es hombre religioso pero se llegó a convencer que el ser humano por ningún motivo debe odiar a nadie”, reiteró Monseñor Espinosa Contreras.

“Y efectivamente queridos hermanos el odio nos destruye, el odio nos resta energías, energías que debemos ocupar para cosas nobles, para el trabajo, para la responsabilidad, se nos va estar cavilando y dándole vueltas a las cosas y hasta pensando qué mal le podemos hacer al prójimo, es muy adverso para cada uno de nosotros el odio y los padres de familia lo que más deben recomendar a sus hijos es a nunca odiar”.