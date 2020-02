Van a limpiar el Bonfil, pero no llegan los camiones de basura

Y los pescadores, tras recibir despensas, se retiran del lugar

Belizario Reyes

Trabajadoras de congeladoras y pescadores de altamar que ya se encuentran sin trabajo, fueron invitados a participar en una jornada de saneamiento ambiental en los muelles del Parque Bonfil, pero no se realizó.

La jornada que sería encabezada por el Secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres Félix, no se realizó porque el propio funcionario dijo que no les enviaron los camiones en los que se iba a echar la basura.

Tampoco se efectuó porque en el lugar se repartieron entre las trabajadoras de maquiladoras de camarón y pescadores, 789 despensas que gestionó en Secretario de Pesca en la entidad ante la presidenta del DIF estatal, Rosy Fuentes de Ordaz, y tras recibirlas, casi la totalidad de los beneficiados se retiró inmediatamente del lugar.

Por eso ya no participaron en la actividad de saneamiento ambiental que estaba programada para iniciar a las 8:30 horas entre la Calle Puerto La Paz y los muelles del Parque Bolfil.

"Hay que trabajar con ganas, plebes, porque en la medida en que limpiemos el muelle vamos a hacer que el sector sea más rentable, más productivo y más sustentable", les dijo Torres Félix a los decenas de asistentes, minutos antes de que recibieran las despensas y se fueron sin participar en la jornada ambiental.

Ante esa situación los montones de basura quedaron en el lugar y Torres Félix también se retiró del sitio.

Al lugar también acudió la directora de Ecología Municipal, Lourdes San Juan Gallardo, junto con personal de su dependencia para brindar apoyo en la jornada que tenía como objetivo mandar un mensaje positivo por una conciencia amigable con el medio ambiente,, pero al no llevarse a cabo dicha actividad también se retiró.

En administrador del Parque Industrial Alfredo Bonfil, Francisco Castillo, dio a conocer que la limpieza de los muelles le corresponde a la Asociación Portuaria Integral y al Ayuntamiento también porque es una calle.

"Entonces al no prestar el servicio de recolección de la basura argumentando el Ayuntamiento que le tienen que pagar las empresas, ésto no es empresarial, esto es público, es un servicio público que tienen que presentar (prestar), es una calle, es otra calle, está el alumbrado público", dijo Francisco Castillo.

"Es un error que han cometido en (decir) no me puedo meter ahí porque es zona federal, no señor, la zona federal está muy marcada, del bordo para allá son los muelles y de ahí para acá es la calle, por lo tanto tienen que prestarnos el servicio (de recolección de basura), sin embargo, el Presidente Municipal que está actualmente no nos ha hecho caso, obviamente eso nos ha afectado un poco en dar la atención que nosotros queremos".