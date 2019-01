Van en Guasave por la anulaciÃ³n de la huelga del Stasag

MANIFESTACIÓN

Van en Guasave por la anulación de la huelga del Stasag

Impugna el área jurídica del Ayuntamiento la huelga ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La dirección jurídica del Ayuntamiento de Guasave ya impugnó ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje el estallamiento de la huelga del Stasag con la intención de anular el movimiento obrero al considerar que no hay razón para ello.

Julio Iván Villicaña Torres, abogado de la Comuna, expuso que tomarán las acciones que la ley les permite como parte patronal, porque si bien los trabajadores tienen derechos, también lo tienen los patrones.

"La instrucción de la Presidenta es ir a los tribunales, lo que por derecho nos corresponde y que ellos hagan valer sus derechos y será el tribunal el que va a decidir, ya estamos trabajando en ello", expresó.

El director jurídico del Ayuntamiento subrayó que hay tiempos y formas para estallar una huelga, por lo que un líder sindical que tiene 363 trabajadores detrás de él, como es el caso de Alejandro Pimentel Medina, tiene que ser muy responsable a la hora de ejercer esos derechos.

Joel Quintero Castañeda, Tesorero de la Comuna, aseguró que lo único que le deben al Stasag es la liquidación a un jubilado, pero el problema es un trámite ante el IMSS, por eso es que no han hecho el pago.

"El Seguro Social no nos ha reportado el monto, pero no se les debe nada. Les pagamos lo que no les pagaron las administraciones anteriores, yo no sé qué más quieren. Les pagamos lo que no les pagó el 'Kory' Leyson, lo que no les pagó Diana Armenta", indicó.

El funcionario municipal agregó que en el tema de los uniformes que exige el Stasag, ni siquiera se los ponen.

"Los acumulan, los regalan, no se los ponen, las muchachas se ponen los uniformes que mejor les entallan. Se están queriendo agarrar de una gota de agua, ya ni del chorro siquiera", expresó.

Quintero Castañeda consideró que es improcedente la huelga, pero de eso se está encargando la dirección jurídica del Ayuntamiento.

Huelga es improcedente: Alcaldesa

El estallamiento a huelga por parte del Stasag es improcedente porque en diciembre se le pagaron lo que se les debía en prestaciones, aseguró la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Confirmó que recurrirán a los recursos legales que tiene a la mano el Municipio y si el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje declara que es improcedente el estallamiento les descontarán el día a los huelguistas.

La Presidenta Municipal agregó que van por la revisión total del contrato colectivo para eliminar una serie de privilegios de los cuales goza la cúpula sindical.

Y es que tan solo entre nueve sindicalizados que están comisionados a tareas exclusivas del Stasag y que no desempeñan ninguna labor productiva para el Ayuntamiento, entre ellos el dirigente Alejandro Pimentel Medina, se lleven 3 millones de pesos al año en salarios, detalló.