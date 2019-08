Van por revisiÃ³n a fondo de subsidio al diesel y de cooperativas pesqueras, advierte diputada

Van por revisión a fondo de subsidio al diesel y de cooperativas pesqueras, advierte diputada

Lucinda Sandoval Soberanes, secretaria de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, dice que se busca acabar con la corrupción en la pesca

Sibely Cañedo

Para acabar con la corrupción en la pesca, hay dos temas que el Congreso de la Unión se meterá a revisar muy a fondo: el subsidio al diesel marino y el padrón de las cooperativas pesqueras.

Así lo advirtió la diputada federal Lucinda Sandoval Soberanes, secretaria de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y presidenta de la subcomisión de Pesca Ribereña del Litoral Pacífico.

Cuestionada sobre la petición de armadores de incrementar los apoyos en materia energética para el sector, la legisladora recordó que muchas “llaves” del presupuesto han sido cerradas porque no llegaban a dónde tenían que llegar.

Y es parte de lo que se está revisando en el subsidio al diesel marino, que ha otorgado el gobierno federal a los productores a razón de 2 pesos por litro, desde hace varios años.

“Pregúntale a un armador cómo le fue en la pesca, ellos lo que dicen es que ‘estuvo bueno el subsidio del diesel’ porque era de lo que vivían; entonces si no había captura, no lo utilizaban, iban con las gasolineras y se los convertían en dinero”, reveló la diputada, aunque no precisó cuántos casos se han comprobado al continuar el proceso de verificación.

Negó que con esto descalifique a los líderes del movimiento de Alianza Nacional Estratégica Pesquera, pero insistió en que se debe fiscalizar el recurso utilizado en épocas pasadas.

“Es parte de la revisión que se está haciendo, que nos dejen revisar primero y después haremos los incrementos a los subsidios que sean necesarios”, replicó.

De acuerdo con una investigación de la asociación Causa Natura, entre 2011 y 2016, la Conapesca destinó 12 mil millones de pesos a subsidios. Más de la cuarta parte de esa cantidad (27%) se canalizó a los apoyos para energéticos, diesel marino o gasolina ribereña: un total de 3 mil 240 millones de pesos, siendo Sinaloa y Sonora los estados más favorecidos.

Las conclusiones de este estudio, denominado “Pescando datos”, señalan que el subsidio a combustibles se encuentra concentrado en pocas manos: 160 unidades económicas reciben la mitad del presupuesto, mientras que la otra mitad se reparte entre 4 mil 165 unidades.

Además de este rubro, también se hará una fiscalización de las cooperativas del sector social, donde no hay transparencia de quiénes son sus afiliados.

Buscan acabar con cooperativas y pescadores “fantasma”

En donde se han detectado padrones inflados y hasta tráfico de permisos, es en las cooperativas pesqueras.

“Hay muchas cooperativas que están trabajando que son ‘fantasmas’, que son factureras, o que tienen padrones engordados de socios, entonces necesitamos que los directivos de las cooperativas sean conscientes y depuren sus listas para que alcance el presupuesto”, apuntó Sandoval Soberanes.

La diputada federal es originaria del campo pesquero de Navachiste, en el municipio de Guasave, e hija de pescador.

Asegura conocer bien al sector y los cambios que se necesitan en varios estados del país, entre ellos Sinaloa.

Esta revisión se halla a cargo del director de Ordenamiento Pesquero, Julio César Sauceda Barrón, con la finalidad de reducir el esfuerzo pesquero, pero sobre todo de tener un censo real de pescadores y saber quiénes están explotando las concesiones de pesca y en qué pesquerías.

“Una cooperativa puede tener unos 50 pescadores, pero registra a 200, que aparecen sólo para cobrar apoyos, inclusive venden o rentan los permisos: dicen dame 30 mil, 40 mil pesos y te presto el permiso, son muchas las irregularidades...”, reiteró la legisladora.

Concluyó que de esta revisión tiene que resultar un nuevo ordenamiento en la actividad pesquera y un combate certero a la corrupción.