Vecinos de Lomas de MazatlÃ¡n exigen no se permita construcciÃ³n de departamentos

Vecinos de Lomas de Mazatlán exigen no se permita construcción de departamentos

Si las autoridades no responden a sus demanadas, advierten con bloquear zona turística

Belizario Reyes

Vecinos del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán exigieron públicamente al Ayuntamiento no permita la construcción de departamentos en ese lugar, porque legalmente no está autorizado, además les trastoca los servicios de agua, drenaje y estacionamiento.

Si la Comuna no les atiende su petición, advirtieron que junto con habitantes de fraccionamientos aledaños realizarán bloqueos en esa zona turística de la ciudad.

"Desde hace muchos años los colonos de Lomas de Mazatlán hemos rechazado la construcción de departamentos en virtud de que nuestro fraccionamiento es de uso unifamiliar, residencial, una familia por lote", expusieron.

"Autoridades anteriores han violentado nuestros derechos humanos autorizando departamentos y aparte que nos trastocan el consumo del agua, saturan el drenaje, la infraestructura del fraccionamiento ya está saturada, no hay estacionamiento y no hay flujo vehicular para que se aumente".

Agregaron que aparte hay problemas de calidad de vida, pues dichos departamentos han demostrado que sus moradores los ocupan en periodos de tres días como si fueran hoteles, no son permanentes, hacen fiestas y llegan muchas personas a los mismos.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres les dijo en reuniones previas que ya no va a autorizar ese tipo de departamentos que no reúnen las condiciones que se requieren para su edificación, no cuenta con la autorización de impacto ambiental, no tienen autorización de Tránsito para que cuenten con los respectivos cajones de estacionamiento, añadieron, entre otros puntos.

"Aparte en realidad nos afecta la plusvalía patrimonial de todos, porque al momento de que dejamos de tener un ambiente familiar, porque viene gente por un fin de semana y son personas desconocidas, también hemos tenido bastantes robos, y los negocios, los giros comerciales también han trastocado bastante, llegan y se estacionan en cocheras y nos afectan también", añadió una de las personas inconformes.

Precisó que el problema ahorita son los departamentos, por lo cual ya han estado en tres ocasiones en el Cabildo y una con el Alcalde Benítez Torres y les ha respondido.

"Ahorita se han suspendido algunos permisos, más los que están siguen construyendo aún con sello de suspendido".

En la calle Cerro de Guadalupe y la Avenida Lomas de Mazatlán se hizo una demolición para una ampliación y remodelación, pero el anterior director de Planeación les dijo que esa obra no estaba autorizada porque no cumplía con los cajones de estacionamiento requeridos conforme a lo estipulado en el Reglamento de Construcción del Municipio de Mazatlán.

"No tiene sello de suspendido, están trabajando a puerta cerrada, hay unos tubulares, van a ser yo creo tres pisos", continuó, "aquí en Cerro Escondido 146 se hizo una demolición, la 138447 y bueno, si no es porque los vecinos están hablando a la Policía se suspendió varias veces porque estaban construyendo".

"Aún sin permiso de construcción las personas están construyendo y cuando se les suspende siguen construyendo, entonces dónde está la presencia (de la autoridad)".

Ante esa serie de situaciones los vecinos del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán recalcaron que si la autoridad municipal no interviene para hacer cumplir la ley y no se construyan departamentos en ese asentamiento humano, que nada más es para viviendas unifamiliares, redicalizarán sus acciones y realizarán bloqueos que podrían afectar a terceros, pero ellos ya son afectados.