Ven en ataque a medios de comunicación de Sinaloa a la ciudadanía como principal afectada

María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de periodistas y Comunicadores 7 de junio y José Alfredo Beltrán, Comisionado Presidente de la Ceaip, reprobaron los ataques contra medios de comunicación sinaloenses

América Armenta

CULIACÁN._ Por el derecho de la sociedad a estar informada y los medios de comunicación como una herramienta para que esto ocurra, María de los Ángeles Moreno Vargas, presidenta de la Asociación de periodistas y Comunicadores 7 de junio; y José Alfredo Beltrán Estrada, comisionado presidente de la Ceaip, lamentaron los ataques a los medios de comunicación Noroeste, Ríodoce, Línea Directa y Espejo, considerando esta acción como un atentado al derecho de la ciudadanía.

“Es fundamental que la sociedad tenga garantizado el derecho a la información pública, y ¿cómo se garantiza ese derecho a la información pública? o mejor dicho ¿cuáles son los canales a través de los cuales la gente se está informando?, pues son precisamente los medios de comunicación que cumplen una función fundamental en todas las sociedades democráticas”, manifestó Beltrán Estrada.

De acuerdo con el comisionado, estos ataques a los medios de comunicación se han ido sofisticando a lo largo del tiempo, ahora se realizó a los sitios web de estos, pero al final con cada acción de este tipo lo que se puede ver es que se está negando la posibilidad a las y los ciudadanos a recibir información, siendo los medios de comunicación piezas importantes que juegan un rol fundamental en términos de democracia, de contrapeso del poder público y en términos de rendición de cuentas.

“En este sentido es un tema que debiera ser precisamente fundamental en una agenda pública, de los factores que intervienen en los procesos de información pública, en los procesos de democratización de la sociedad y en ese sentido cada uno de las instituciones de los actores que intervienen para que la ciudadanía esté bien informada deben estar alineados con ese propósito”, abundó.

“El propósito es que la gente reciba información clara, oportuna, veraz y en ese sentido debe ser una preocupación para todos los actores de la vida pública, para todos los periodistas, medios de comunicación, universidades, en fin, generar las condiciones y las garantías para que se cumpla”, agregó el titular de la Ceaip.

Pide comunicadora que se investigue

La comunicadora María de los Ángeles Moreno Vargas, hizo un llamado para que no se vulnere este derecho a la ciudadanía, en sintonía con Beltrán Estrada, además hizo un llamado para que las autoridades investiguen quién y qué intereses hay detrás de los actos contra los medios de comunicación.

“Lamentable que suceda eso contra medios electrónicos y contra medios de Sinaloa, porque Noroeste, Línea Directa y Riodoce, no es la primera vez que les pasa esto y es lamentable, el llamado es a las autoridades, porque tengo entendido que hay una policía cibernética, que lo atienda”, enfatizó la presidenta de la 7 de junio.

También expuso que no se puede estar jugando y dañando a la ciudadanía, que tiene el derecho a la información y si se hackean las páginas de estos medios, los cuales consideró que son importantes, están dañando no solo al medio o no solo a la empresa, sino a la sociedad en general.

“Como sociedad, como usuarios quién sabe qué intereses hay detrás de eso de hackear las páginas informativas de medios importantes, ¿qué buscan?, es algo que desconozco, ahí el llamado a las autoridades a poner atención en este caso, porque están afectando a la sociedad”, reiteró.