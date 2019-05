Ven oferta turística en innovar y diversificar

Líderes hoteleros mexicanos compartieron su visión de negocios en el panel ‘Liderazgo turístico: retos y oportunidades’

Sheila Arias

La clave está en la innovación y en diversificar los productos turísticos, esto permitirá no sólo ir por más clientes, sino retenerlos con nuevos beneficios, con esta perspectiva líderes hoteleros mexicanos compartieron su visión de negocios en el panel “Liderazgo turístico: retos y oportunidades”.

El encuentro reunió a Pablo Azcárraga Andrade, del Grupo Posadas y Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico; Ernesto Coppel Kelly, presidente del Grupo Pueblo Bonito; y a Pablo González Carbonell, presidente del Royal Holliday. El moderador, Juan Ignacio Rodríguez presidente del Consejo Directivo Mexicano de Desarrolladores, expuso el contexto que enfrenta hoy el sector y los desafíos para empresarios.

Y en ese contexto, los ponentes coincidieron en que enfrentan una crisis por la caída del turismo global y por la reciente desaparición del Consejo de Promoción Turística que se encargaba de campañas estratégicas de promoción de destinos, pero su apuesta es la innovación y tienen claro que su postura es defender al sector frente a las nuevas autoridades federales.

En el panel dentro de la 33 Convención AMDETUR México, celebrado en Centro de Convenciones, los empresarios, de los más exitosos en la industria del turismo, coincidieron en lo importante del cuidado de su personal, de las oportunidades de crecimiento al interior de sus empresas porque los incentivos se reflejan en trabajo, clientes, y ganancias.

Coppel Kelly precisó que el éxito para lograr más clientes satisfechos en estudiar el mercado, sus canales de información y diversificar los productos.

“Es convencerlos primero que deben rentarte a ti tus servicios, después les vendes otro producto y terminas vendiéndoles una casa completa, un condominio y para eso debes ofrecer calidad, atención y no dejarlos ir, siempre es ir por ellos y vender, vender, y vender” comentó.

Azcárraga Andrade del Grupo Posadas centró su mensaje es la innovación de productos, esto amplía las oportunidades de venta, nuevos clientes y de competitividad. Coincidió en que si se estudia el mercado sabrán con precisión qué ofrecer y, una vez que se conocen los gustos, tendrán éxito en cualquier oferta.

En su opinión es necesario recuperar el Consejo de Promoción Turística, defender al sector por derechos ganados como generadores de impuestos y empleo, elevar al máximo la calidad de todos los servicios y exigir lo que corresponde a las autoridades.

Por su parte, González Carbonell, compartió consejos de empresario.

“Hay que ser valientes, congruentes y entregados, para mí son los atributos de un empresario… partiendo siempre de la idea de congruencia, compromiso y trabajo, para mí son importantísimos” preciso.

Los empresarios también coincidieron en que, ante la crisis, la única salida es el trabajo cada vez mejor, la innovación y aprovechar lo que se tiene para potenciar sus propios recursos. Y compartieron la visión de que México es un lugar extraordinario para invertir y no lo dejarán, sus inversiones continuarán aquí.

“No me pudo dejar a mi país, dejar a mi empresa y dejar a mi gente, eso no me va llevara ningún lado, aquí me quedo, aquí lucho” comentó González Carbonell.