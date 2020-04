Ven regidores a Estrada Ferreiro ajeno al tema del Covid-19

Eusebio Telles Molina, edil del PAN, criticó la falta de exhortos del Alcalde a la ciudadanía para no salir de casa

Antonio Olazábal

Ven regidores del Ayuntamiento de Culiacán a Jesús Estrada Ferreiro ajeno a la problemática del Covid-19.

Eusebio Telles Molina, Regidor del Partido Acción Nacional, explicó que nota al Alcalde minimizando la pandemia, que es algo pasajero, lo ve ajeno al problema que vive la ciudad, donde han muerto 12 personas a causa del Covid-19.

"Esto nos tiene que poner en alerta roja, principalmente a las autoridades que son las responsables en salvaguardar la integridad de los culiacanenses, y en este caso pues la autoridad es el Alcalde, y al Alcalde actualmente lo veo completamente ajeno a la situación, minimizando la contingencia que estamos viviendo", señaló.

"Para él es algo muy pasajero, es algo que no le da la importancia que debe tener, y lo vemos en sus propias declaraciones, en sus pronunciamientos y en sus acciones, diciendo que aquellos que no son tan sociables o que tienen una condición económica precaria, pues que no les va a afectar esta enfermedad, y pues sin duda el coronavirus no respeta clases sociales, ni a ricos ni a pobres", lamentó.

El funcionario del Ayuntamiento de Culiacán sostuvo que al equipo de comunicación del Presidente Municipal, así como al mismo Estrada Ferreiro, les hace falta más trabajo de difusión, hacer exhortos, que la gente vea que hay una preocupación real por la propagación del virus en la capital del Estado.

"Tenemos que hacer conciencia ciudadana, y obviamente exigirle al Alcalde que tome cartas en el asunto... las medidas que está tomando el Ayuntamiento en cuanto a la comunicación que debe tener con los propios ciudadanos es muy velada", explicó.

"Le están faltando muchas cosas, un trabajo de comunicación social efectivo, sin duda sabemos que el Alcalde no tiene esa capacidad para comunicar, sí de confrontar, no de comunicar, entonces ahorita creo que debe guardar los misiles y activarse en una comunicación efectiva, tener a los medios de comunicación aliados de él para que estén enterando a la población de las medidas que tienen que estar acatando", añadió.

En tanto Robespierre Lizárraga Otero, regidor del Partido Sinaloense, reconoció que no ha visto pronunciamientos del Alcalde sobre la cantidad de decesos que ha habido en Culiacán y que es necesario que el primer edil tenga más presencia con la ciudadanía, que lo vean atendiendo este problema.

"Sí la verdad no lo he visto que se pronuncie acerca del número de muertos, desconozco las razones , la verdad al Gobernador sí lo veo muy activo en redes sociales en ese tema, desconozco porque el Alcalde no lo ha hecho", mencionó.