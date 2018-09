BEISBOL

VENADOS DE MAZATLÁN Trabajará Walter Silva para mantener su lugar en la rotación del club

El pítcher mazatleco tuvo un verano complicado debido a las lesiones

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Walter Silva ha sido un estardarte de la organización de casa por muchos años, el pasado invierno fue complicado por las lesiones, pero viene convencido de ganarse el lugar en la rotación abridora.

Silva prácticamente no tuvo acción el pasado invierno con Venados, debido a problemas de salud. Este verano con Bravos de León regresó a la actividad y físicamente está en condiciones de incorporarse a la pretemporada.

"Acabo de llegar a Mazatlán, vine a saludar a los compañeros, estoy listo como cada pretemporada a disputar un lugar en la rotación, eso siempre lo he hecho, he sido uno de los inicialistas y esta vez voy a trabajar igual para estar ahí", explicó Silva.

El mazatleco está consciente que hay mucho material importante de lanzadores, aunque en su mente lo único que pasa es buscar un sitio entre los abridores.

"Hay varios brazos abridores, siempre hay rivalidad a la hora de ir por un lugar, no hay que olvidar que hay un mánager nuevo, creo que él va a tomar la decisión de los lanzadores para los inaugurales, en lo personal me voy a poner al cien por ciento para que me den la oportunidad de abrir el duelo en casa, sin embargo esa es decisión del cuerpo técnico y del manejador".

El pítcher derecho lanzó poco menos de 40 innings el pasado verano con León.

"Sería un honor si recibiera esa distinción, imagínate lanzar ante mi afición, ante mi gente, mi familia, con estadio nuevo, ojalá se dé esta oportunidad".