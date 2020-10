BEISBOL

Venados de Mazatlán afina su ofensiva con interescuadras

Los rojos sostienen práctica vespertina en la Unidad Deportiva Benito Juárez

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La ofensiva de Venados de Mazatlán sigue tomando forma, luego de tres juegos interescuadras y más de dos semanas de pretemporada, de cara al inicio de la Liga Mexicana del Pacífico, en su edición 2020-2021.

Los rojos vivieron otro día de intensa preparación, con una rutina de acondicionamiento físico y estiramiento, para después dar paso a los encuentros internos, donde el Equipo 1 se quedó una vez más con la victoria con score de 2-0 ante el Equipo 2.

Marco Guzmán, coach de bateo, se dijo tranquilo ante los resultados que se han visto por parte de los bateadores de la novena mazatleca.

“Los muchachos han estado trabajando muy bien, siento que no vienen muy fuera de forma y eso es importante, hay detalles que tenemos que trabajar, pero para eso estamos y estamos tratando de ponernos en condición para la temporada.

“Ahorita buscamos hacer contactos sólidos, que sean más consistentes (jugadores), se hace en la práctica y buscamos que se lleve al juego. Sabemos el compromiso que hay, pienso que los muchachos tienen esa espinita de la temporada pasada, mi comentario es si vamos a llegar, vamos a terminar, este año es acabar el trabajo”, explicó.

Durante el encuentro José Figueroa buscó contactos sólidos con el madero, disfrutando el poder regresar al terreno de juego luego de siete meses sin actividad.

“Primero Gracias a Dios que hay beisbol, que me mantuvo sano para poder reportar a tiempo, han sido unos días con bastante humedad, la intensidad no ha cambiado hay que estar listos para la temporada.

“Vamos bien, fue una larga espera, mucho tiempo que no vimos acción, pero ya estamos aquí, trabajando duro para mejorar, esta situación nos dejó ver que no estamos absueltos de nada, creo que esto que vivimos me dejó paciencia, medir las situaciones, afortunadamente los dueños (De Venados de Mazatlán) y la Liga dijeron sí, y agradecidos por esta oportunidad”, declaró Figueroa.

El jardinero central recordó con gusto la serie semifinal ante Yaquis de Ciudad Obregón, vivida en la campaña 2019-2020, y aseguró que se deberá trabajar el doble para lograr representar a México en la Serie del Caribe 2021.

“Siempre hay presión porque hay que defender la casa, ahora más que nada con este gran evento, creo que hay que trabajar el doble si queremos lograr el objetivo de representar a México en nuestra casa, la presión siempre hay, uno la controla.

“Lo primero es terminar temporada regular sanos, en play off es otra situación, creo que en la serie ante Yaquis nos dimos cuenta que si luchas hasta el final, algo puede pasar y en lo personal el poder aportar para el equipo fue algo que me marcó, que sigo recordando con agrado”.

Otro jardinero, José Luna se declaró contento de regresar al “equipo de sus amores”, el cual lo vio debutar dentro del beisbol profesional y con el que buscar un campeonato en la LMP.

“Darle las gracias a directiva, contento de estar aquí, el equipo de mis amores, estamos tratando de mejorar, buscar el contacto con la bola, además del trabajo en gimnasio para la velocidad en las piernas.

“Me siento muy contento en este equipo, siempre he dicho que a Mazatlán no lo toman en cuenta, lo ponen en noveno y viene siendo primero o segundo, es un equipo de fundamento, veo mucho joven y experiencia de Issmael Salas, que inyecta mucha energía buena y ayuda a los muchachos, creo que vamos bien”, señaló.

Luna agregó que ante la competitividad que se ve al interior del equipo, la cual es año con año, solo se enfoca en dar lo mejor y en su trabajo personal.

Este jueves los trabajos para los jugadores continúan a partir de las 15:00 horas, tiempo local, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez.