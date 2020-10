BEISBOL

Venados de Mazatlán arranca su semana previa al inicio de la temporada 2020-2021 de la LMP

Los rojos del puerto siguen con sus entrenamientos en la Unidad Deportiva Benito Juárez

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Venados inició su última semana de entrenamientos en los campos de la Unidad Deportiva Benito Juárez y desde temprano los dirigidos por Juan José Pacho realizaron labores de calentamiento previo a dar inicio con el 5to juego Inter-escuadras.

A pesar de que el equipo no ha tenido contacto con la afición, como se tenía en el pasado con los juegos de exhibición, el dirigente del puerto, Juan José Pacho destaca la importancia de ese cambio este año.

“Cada día los veo mucho mejor, los brazos fuertes, las piernas listas, los swings al momento de batear rápidos. Estos juegos me interesan más que los partidos de exhibición cuando salimos, porque nos da la oportunidad de ver a todos nuestros jugadores al mismo nivel a pesar de no tener convivencia con nuestra afición.

“Me gusta mucho ver a Francisco Ríos tirar rectas de 94 millas y promedio de 93, (Ryan) Newell pensamos que iba a venir fuer a de zona pero se vió muy bien, Roberto Espinosa mejoró muchísimo de días anteriores”, respondió el manager mientras observaba detenidamente.

A tan solo 9 días para el comienza de una nueva temporada, el cuerpo técnico de Mazatlán tiene una tarea de definir el roster para iniciar la lucha por el décimo título.

“Va a ser difícil definir el roster final, pero siempre va a existir la posibilidad de que los que queden fuera puedan regresar al club si siguen trabajando. Queda definido en los próximos días”, puntualizó Pacho.

El lanzador Francisco Ríos, quien tuvo su 3ra aparición en los ínter-escuadras y que está pactado sea el primer abridor del equipo, lanzó por espacio de cinco entradas y siente como su repertorio se afina poco a poco.

“Me he sentido un poco cansado, el calor de Mazatlán no está está fácil, la humedad lo complica pero todo eso me exige para hacer ajustes. Fui de menos a más, con el pasar de los innings hice ajustes y los pitcheos estuvieron más cerca de donde yo quería.

“Enfrenté al equipo titular lo cual me exigió para no fallar mucho pitcheos, pude trabajar en el cutter (recta cortada) y en el split finger, para dejarlos más abajo en la zona”, añadió el derecho.

En todos los encuentros de pretemporada, se ha visto al coach Pablo Ortega acercarse a sus lanzadores entre entradas para hacer diversas observaciones, en final de la primera, no fue la excepción.

“En el primer inning, simplemente me dijo que me tomara mi tiempo al momento de entrar al campo para no entrar fatigado o como decimos en el mundo del pitcheo, no abrirnos tanto en la mecánica”, añadió Ríos.

Un punto a favor es que a partir del próximo viernes, los rojos comenzarán a entrenar en el Estadio Teodoro Mariscal, con lo cual viene un ajuste de horario según J. J. Pacho.

“El regresar al estadio el próximo viernes para entrenar y jugar por las noches, va a servir mucho porque los muchachos tienen 6 o 7 meses que no juegan así.

“Esto va a ser positivo porque van a sentir todo el cambio benéfico de lo que se ha trabajo en acondicionamiento físico y desgaste, ahí van a sentir toda la fuerza que les va a regresar y eso es lo que queremos”, añadió el #1.

El día de mañana el cuadro porteño repetirá lo realizado en la jornada de hoy, calentamiento y bateo en malla para después comenzar con el ínter-escuadra, la cita es a las 9:30am tiempo local.