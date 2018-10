Venados de MazatlÃ¡n encomienda al Creador la temporada 2018-19 de la LMP

Venados de Mazatlán encomienda al Creador la temporada 2018-19 de la LMP

Se tiene que echarle ganas y eso siempre es ponernos en las manos de Dios, les dice el padre Daniel Arellano

Carlos Robles

MAZATLÁN._ La Catedral Basílica de Mazatlán dedicada a la Purísima Concepción abrió las puertas este jueves para recibir a Venados de Mazatlán, que tuvo su tradicional misa de acción de gracias.

Directivos, cuerpo técnico y jugadores del equipo porteño, algunos acompañados por familiares y amigos, se dieron cita en punto de las 16:00 horas para pedir por una buena temporada dentro de la Liga Mexicana del Pacífico.

El padre Daniel Arellano Macías fue el encargado de presidir esta ceremonia, externándole al equipo un mensaje de perseverancia y voluntad, invitando a que cada uno hiciera su mayor esfuerzo en cada partido.

“Se tiene que echarle ganas y eso siempre es ponernos en las manos de Dios, sabemos que cuando lo tenemos en el corazón y estamos dispuestos a darlo, todo se va a dar”, dijo el clérigo.

Al término de la ceremonia, cada uno de los miembros de Venados recibió la bendición a través del agua bendita, así como un escapulario que les regaló el religioso.

“Hay que darle siempre gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, tanto en el ámbito personal como con el equipo, y es por eso que cada año realizamos esta misa para motivar al equipo”, dijo José Antonio Toledo Pinto, presidente del equipo.

Toledo Pinto incluso bromeó un poco sobre el hecho de que la última vez que él pudo asistir a una misa de acción de gracias y recibir un escapulario por parte del sacerdote fue durante la temporada 2015-2016, donde Venados quedó campeón.

“Justo le comenté (al padre Daniel Arellano) cuando me dio el escapulario, que en todos los años no me había tocado, mas que cuando fuimos campeones y así que aquí está puesto y no me lo quitaré, éste es el amuleto”, expresó.

