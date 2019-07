Venga, le quiero mostrar algo, dijo EPN a AMLO sobre departamento en Palacio que construyÃ³ CalderÃ³n

Venga, le quiero mostrar algo, dijo EPN a AMLO sobre departamento en Palacio que construyó Calderón

Desde el Salón Tesorería, el mandatario precisó que vivirá en el departamento que se construyó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y se mantuvo con el ex Presidente Enrique Peña Nieto

Sinembargo.MX

26/07/2019 | 11:10 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tenía conocimiento de la existencia del departamento donde se mudó en Palacio Nacional, fue el ex Presidente Enrique Peña Nieto quien le habló y le mostró el lugar.

“De buena fe les digo que yo no sabía de su existencia”, fue el ex Presidente, durante una de las visitas cuando López Obrador era Presidente electo, quien me informó del departamento", aseguró el mandatario.

“Venga, le quiero mostrar algo; como él sabía que yo tenía el propósito de vivir aquí, me llevó al departamento”, comentó este viernes durante su conferencia de prensa mañanera el Presidente.

El 22 de julio, el Presidente de México informó que ya se mudó con su familia a Palacio Nacional, donde se ubica el departamento en el que comenzó a vivir.

“Ya estoy, ya dormí anoche aquí. Voy a estar alternando porque, pues no es lo mismo, la casa de uno es mejor… la familia Beatriz y Jesús”, dijo durante su conferencia matutina de este lunes.

Desde el Salón Tesorería, el mandatario precisó que vivirá en el departamento que se construyó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y se mantuvo con el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Asimismo, rechazó que su estancia vaya a implicar la invasión de otras áreas de Palacio Nacional, ya que sólo ocupará una parte “muy limitada”.

También anunció que se adaptará la zona que funcionaba como oficina del Estado Mayor Presidencial para que ahora sea un despacho, mientras que el resto del inmueble histórico permanecerá como siempre.

“Todos los salones y parte historia queda libre completamente, inclusive va a desalojarse una parte que se usaba y va a quedar el despacho y la atención en Palacio para los asuntos que tratamos, se va a hacer donde estaba el Estado Mayor Presidencial. Es un área ya impactada”, detalló López Obrador.

El Presidente, después de obtener la victoria en las últimas elecciones anunció que, acorde con la política de austeridad que defiende y según había sostenido durante la campaña electoral, no iba a establecer su residencia en Los Pinos.

Desde hace unos meses, el pueblo mexicano puede visitar la ex residencia gubernamental, la cual fue ocupada hasta el pasado mes de noviembre por Peña Nieto (2012-2018)