Vergonzoso y aprovechado que Morena aprobara reelecciÃ³n sin dejar su cargo: Rubio Valdez

Vergonzoso y aprovechado que Morena aprobara reelección sin dejar su cargo: Rubio Valdez

La Diputada Roxana Rubio Valdez, del PAN, consideró que en el Congreso de la Unión pensaron que la gente no se daría cuenta de lo que votaban por estar atentos del Covid-19

América Armenta

La reforma que se votó para que las y los legisladores federales aspiren a un puesto público sin dejar su cargo es vergonzosa y provechosa, consideró la diputada local Roxana Rubio Valdez, quien espera que en el Senado de la República le den reversa a la reforma y que esta acción solo demuestra que en Morena “están peor que el PRI”.

“Tengo confianza, no sé cuándo va a suceder eso, pero tengo confianza, creo que se ocupan las dos terceras partes para que pasen el Senado, esperamos tenerlas porque sí se me hace inequitativo, se me hace vergonzoso, se me hace aprovechado esto que está pasando y todavía en el tiempo que está pasando por lo de México y todo el mundo está pasando por una situación de crisis económica y de salud”, enfatizó la diputada albiazul.

La legisladora dijo haberse percatado que hay gente confundida, por lo que aclaró que el PRI y el PAN no votaron a favor, sino que antes estaba aprobada, pero no con esas condiciones, sino que te podías reelegirse, pero sin goce de sueldo, o podías dejar a tu suplente y que el suplente gozara del sueldo, pero que ese sería para el suplente.

“Cómo es posible que estos diputados que tienen la mayoría se vayan a hacer campaña gozando de recursos públicos, por eso lo veo inequitativo ante otros candidatos que no estén en servicio, que no tengan un cargo público”, reprochó.

Rubio Valdez expuso que definitivamente hay una contradicción entre lo que los morenistas dijeron que harían y lo que están haciendo.

“Si lo quiero decir muy claro, están peor que el PRI, es un PRI que la verdad que no se había visto, tengo entendido que el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano no estuvieron en sesión, solamente los que son de la Cuarta Transformación, entonces esperemos que en el senado le den para atrás y a ver qué pasa”, reiteró.

En el Senado, agregó, no hay mayoría arrasadora de Morena, partido que acusó de no respetar las leyes y aprovecharse de las circunstancias que están pasando en el país por el aislamiento recomendado por las autoridades de salud y la preocupación del Covid-19, pero que la gente está pendiente de todo y que esto les cobrará factura en las siguientes elecciones.

Lo bueno de lo malo

Rubio Valdez, quien es Presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en el Congreso, rescató que la cuarentena a la que se ha sometido el país para evitar el contagio del coronavirus y poder hacer llevadera la pandemia en el país, no tiene que verse como algo malo, sino positivo, en especial para lo que fue creada, que es para prevenir que un alto número de personas den positivo en las pruebas.

A eso, sumó el hecho de que es un respiro para la ciudad el que haya menor ciudadanía en movimiento y se generen menos gases contaminantes, lo cual hará que el aire esté más limpio al momento de regresar a las actividades regulares.