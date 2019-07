Verónica Bátiz responde al Alcalde de Mazatlán que no continuará en la Oficialía Mayor

Químico Benítez dice desconocer las razones por las que sale de la administración pública municipal

Belizario Reyes

06/07/2019 | 10:44 AM

Verónica Bátiz Acosta no aceptó continuar como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, por lo que en sesión extraordinaria de Cabildo que se realizará hoy a las 12:30 horas se le tomará protesta a la persona que la sustituirá.

El miércoles por la tarde Bátiz Acosta presentó su renuncia tras estar en el cargo durante los primeros ocho meses de la actual administración municipal, pero al día siguiente el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que platicaría con ella para pedirle que continuara en esa responsabilidad, por ser una muy buen elemento, de excelencia.

Sin embargo, hoy por la mañana, en entrevista en el programa de Cara Al Pueblo, que se realizó en el área de Urías, confirmó que habló con la ex funcionaria municipal pero ella no aceptó continuar en dicho puesto público.

"Ya platiqué con ella, no, no quiso quedarse, le pedimos que se quedara, es un excelente elemento que decidió irse", añadió el Presidente Municipal.

-- ¿Por qué dijo que se iba?

-"Pues pregúntale a ella, yo no sé", contestó Benítez Torres tras esta renuncia de Bátiz Acosta, quien es esposa del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, en el actual Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

-- ¿Ya se nombró a quien la va a sustituir?

"Hoy, hoy tenemos sesión de Cabildo para eso, a las doce y media", añadió el Presidente Municipal.

Benítez Torres expresó que no tuvo ningún problema con la ahora ex Oficial Mayor del Ayuntamiento y él lo único que hace es exigir resultados, eso no es exigir de más ni falta de principios.

"Yo exijo y estoy expuesto a cualquier cosa de parte de ella y de cualquiera, lo que más defino en mi vida es la honestidad, jamás van a encontrar algo en mí, ...ninguno, yo no tengo problemas con ella, quedamos en excelentes términos de amigos, porque antes de que fuera funcionaria, somos amigos de hace muchos años", subrayó Benítez Torres.

"Lo que pasa es que yo percibo que su esposo tiene un cargo muy importante, viaja mucho, casi no está aquí y ocupa mucho del apoyo de ella también, ella es una excelente elemento".