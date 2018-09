VÃ©rtigo: Los adioses

COLUMNA

Vértigo: Los adioses

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Con Los adioses (México, 2017), la joven cineasta Natalia Beristáin (notable ópera prima No quiero dormir sola/2012, alguna vez reseñada en este espacio) ha evitado caer en una trampa doble: el típico tropezón de la segunda película y derrapar en uno de los géneros fílmicos más convencionales que existen, la biopic.

Beristáin prueba con Los adioses que la sensibilidad mostrada en su debut no fue casual y que posee la suficiente inteligencia para aligerar de sus lastres al clásico melodrama biográfico.

Alternando la juventud y la madurez de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos (1925-1974), interpretada por las excelentes Tessa Ia y Karina Gidi, he aquí la apretada crónica del crecimiento intelectual y existencial de una mujer partida en dos.

A través del fluido montaje de Miguel Schverdfinger, vemos cómo los legítimos sueños de Rosario chocan ante las expectativas sociales de la vida de pareja en el México del siglo pasado -¿y también de este? La turbulenta relación de Rosario con el filósofo Ricardo Guerra (Pedro de Tavira y Daniel Giménez Cacho en sus dos encarnaciones temporales) será, pues, el centro de las tribulaciones de la escritora y, por lo mismo, del argumento de la película.

Rosario Castellanos emerge aquí no solo como una edificante precursora del feminismo nacional, sino como un ser humano rico y complejo, creado a partir de sus irresolubles broncas personales. El más claro logro de Beristáin descansa no en su entrega a los excesos de la fórmula sino en una bien calculada carencia: nos deja con la sensación de que lo que vimos no fue suficiente. Que Rosario Castellanos merece más tiempo y más atención de nuestra parte. Estamos, pues, ante una rara biopic: una que no nos deja hartos de la venerada figura histórica, sino intrigados por saber más de ella.

Los adioses ha llegado a nuestra ciudad en solo dos míseras salas, una de Citicinemas y otras más en el conjunto de Cinépolis Culiacán. Lo bueno es que, por lo menos, no está condenada a un par de funciones.

Al mismo tiempo, en la videosala del Deutsche Bank del Jardín Botánico se presentará mañana, a las 20:00 horas y dentro del ciclo Ambulante en Culiacán, el filme documental Tempestad (Huezo, 2015), la mejor película mexicana que vi en el 2016. No pierda la oportunidad de verla en pantalla grande.

