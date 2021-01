Polémica

Vicente Fernández acusa a Gustavo Adolfo Infante de amarra navajas

La polémica no abandona al cantante mexicano Vicente Fernández. Luego de ser acusado de acosar a algunas fanáticas, el “Charro de Huentitán” se lanzó en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien respondió fuerte a los señalamientos.

De acuerdo a lo difundido por el portal de noticias Infobae, el comunicador recordó la controversia surgida hace unos años cuando el cantante declaró que rechazó un órgano porque no conocía la identidad del donador, lo que provocó el término “hígado gay” en redes sociales para acusarlo de “homofóbico”.

Vicente Fernández ha estado en el ojo del huracán porque se viralizó un video en el que se le ve tocar el busto de una fanática.

El tema generó una ola de ataques que quiso frenar al ofrecer una disculpa pública en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, lo que en realidad, desató otros ataques porque la conversación se sintió pactada para no dañar más su imagen y hasta se ignoró tocar algunos otros temas.

Además resaltó, en la larga charla entre el intérprete de regional mexicano y la periodista, la postura de Fernández con los medios de comunicación, especialmente hacia el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

Según se lee en la publicación de Infobae, el cantante de grandes éxitos como Aca entre nos o Estos celos, el conductor de De Primera Mano es un “amarra navajas” y recordó el conflicto que tuvo con la familia de Antonio Aguilar por la declaración de su hijo Pepe.

“El que siempre está chingu*, chingu* y chingu* viene y recibo sin previo aviso y cuando viene lo de Pepe Aguilar, que hizo el comentario de su papá de que no era mi amigo... y ya lo conozco a mí me preguntó y luego llama a Pepe... es amarra navajas. Vale más que no me lo encuentre un día, porque ese sí me la debe... unas cachetadas, decirle no, para qué perder el tiempo”, comentó en la larga entrevista que concedió hace unos días.

Vicente Fernández añadió que Gustavo Adolfo y otros periodistas, utilizan sus plataformas para no dar la cara sobre sus comentarios y quienes sí lo hacen son sus compañeras, como Mónica Noguera.

“Pueden tacharme de lo que quieran, pero dando la cara”, destacó el cantante sobre la conducta de los comentaristas.

El cantante ofreció una disculpa a la chica afectada, a los medios de comunicación, a su esposa, hijos y nietos sobre este escándalo.

Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado frente a estos ataques, por lo que respondió contundente ante la conducta de Vicente Fernández con la fanática a la que tocó un seno y hasta recordó el escándalo del “hígado gay”.