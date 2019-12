Vicente Romo, agradecido con el beisbol

Al legendario coach de pitcheo de Venados en su tercera etapa con la organización se le rindió un homenaje con el retiro de su número 27

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Si Héctor Espino representa al beisbol mexicacano a la hora de hablar de récords ofensivos, Vicente “Huevo” Romo es lo mismo en la cuestión de pitcheo.

Al legendario coach de pitcheo de Venados de Mazatlán en su tercera etapa con la organización se le rindió un homenaje con el retiro de su número 27, anteriormente también en las plazas de Tomateros de Culiacán y Yaquis de Ciudad Obregón.

“Estoy muy agradecido con la vida por lo que me ha dado, el beisbol ha sido parte de mi vida y por el he conseguido todo, mi familia y una bonita carrera en este deporte, al beisbol le debo todo y seguiré estando dentro del beisbol mientras la vida me lo permita”, explicó Romo.

El oriundo de Santa Rosalía, Baja California Sur, pero más conocidos por su estancia en Guaymas, vive su quinta campaña como coach de pitcheo de bullpen, luego de haber debutado con Venados en la época de los 90 al lado del mánager Raúl Cano con quien fue campeón en 1997 y ya a partir del 2000 bajo la dirección de Tim Johnson.

“Me tocó debutar en este beisbol invernal con la organización de Guaymas, aunque estuve muy poco tiempo, mismo caso que con Ciudad Obregón, mis mejores años los tuve con Culiacán, alrededor de 14 campañas jugué ahí, pero también lo hice con Navojoa, en Hermosillo como refuerzo y obviamente en la parte final de mi carrera estuve jugando con Venados, ahora mi casa gracias a una invitación de Jesús “Chino” Valdez”.

El popular “Huevo” Romo registró una marca histórica en la Liga Mexicana del Pacífico de 182 victorias, una cifra de 2 mil 38 ponches y una efectividad de 2.38. Fue Novato del Año en 1961-1962 y dos veces lanzador del año.

También dejó un récord imposible de romper en la LMP al acumular 99.2 entradas sin permitir carrera limpia.

LEER: Es para Venados el primero ante Charros