Víctor Manuel Rondón conjuga música y pintura en ‘Ondulaciones’

El artista visual y sonoro colombiano inaugura virtualmente su exposición en Mazatlán

Héctor Guardado

Te invitamos a vivir una experiencia sonora y visual reproduciendo los audios contenidos dentro de esta nota

MAZATLÁN._ La música y la pintura se conjugan en la obra del artista visual y rockero colombiano Víctor Manuel Rondón. Él y su obra son los protagonistas de la que se puede considerar la primera inauguración virtual que se ha realizado en Mazatlán.

La exposición Ondulaciones la trajo al puerto la Galería Baupres, que con ello inicia una relación de colaboración con el Instituto de Cultura de Mazatlán; Periódico Noroeste es encargado de su divulgación virtual e impresa.

Movimiento 1

Rondón trajo desde Colombia nueve obras realizadas en acrílico y óleo sobre tela, en las que se observa trazos, manchas y líneas que fluyen llenando de color y movimiento sus composiciones, y que están aderezadas con cuerpos de seres humanos que se integran al movimiento que les dicta la composición, en donde los colores son el protagonista de la estructura de formas que definen sus cuadros.

Los nombres de los cuadros provienen de piezas musicales: Movimiento 6/8, 4/4 en Mi menor, Armonía, entre otros.

Movimiento 6/8

El artista nació en Bogotá y a los 10 años de edad su familia se trasladó a la zona montañosa del centro de Colombia, a la ciudad de Ibagué; ingreso a la escuela de música Luis A. Calvo, en donde se especializó en música regional colombiana. Su primera gran vocación fue la música.

“Ibagué está considerada como la ciudad musical de Colombia, tiene un conservatorio y una escuela de música folclórica. En la escuela de música no estudié música clásica, me especialicé en bambuco, pasillo, pero cuando salí de la escuela me enfoqué en el rock porque desde niño mi oído se educó en ese sentido porque mi papá escuchaba mucho ese género”, comparte Rondón.

“En el 2006 cree una banda de rock que se llama a De la Vil, que duró hasta el 2011 y posteriormente se armó otro grupo que se llama Larvante, con la que estuvimos prenominados al Grammy Latino. Participamos en el festival de rock más importante de Colombia, Rock al Parque, al que asisten alrededor de 100 mil personas en tres días de festival; participamos en un reality de rock en el que participaron dos bandas mexicanas y dos argentinas”.

4/4 en Mi menor

La pintura y el dibujo estuvieron presentes desde la niñez de Víctor Manuel Rondón, cuando estudió formalmente artes visuales después de su formación musical, y se fueron mezclando las dos maneras de expresar.

“Me formé académicamente en la música folclórica, pero mi vida profesional se la he dedicado al rock en el que aplicó la síncopa muy particular de la música regional de mi país. Desde muy pequeño dibujé y pinté como hobby, cuando fui joven mi padre me ingresó a estudiar formalmente a la Escuela Magenta con el maestro Pedro Cabrera, que es un pintor abstracto; después de estudiar dos años con él, bajo una disciplina férrea”, dice.

Armonía

“Desde mis primeras exposiciones empecé a relacionar mi interpretación de la música con la pintura y se convirtió en mi discurso personal. Para mí una canción o una música siempre la relaciono con una imagen y puedo dibujar la estructura de una canción, es una manera plástica de interpretar la música, los sonidos me remiten a imágenes y trazos y eso se fue convirtiendo en una forma de trabajo, busco en cada obra que tenga mucho movimiento, que es lo que ofrece al espectador la sensación de que ahí hay música”.

Dedicado a la reflexión del color y el movimiento del cuerpo, los colores y la forma, Rondón desarrolló una serie de códigos que le permiten conseguir que sus obras estén cargadas de la música que él también crea para la banda de rock en la que participa.

“Siento que mi obra es una mezcla de expresionismo que tiene que ver con la música que siempre tiene una carga emocional, con la figura humana porque está muy presente en los cuadros que pinto y a través de los cuerpos que danzan, pero también hay una parte abstracta que es la que está más relacionada con la interpretación plástica de la música”, expresa.

Pregunta respuesta

Unus

Equilibrio

Intro