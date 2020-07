Victor Oladipo, de Indiana Pacers, no formarÃ¡ parte de la reanudaciÃ³n de la NBA

Victor Oladipo, de Indiana Pacers, no formará parte de la reanudación de la NBA

El escolta manifestó que decidió no participar del retorno de la liga en Orlando, debido a que su prioridad es ponerse al 100% físicamente

Noroeste / Redacción

Victor Oladipo no jugará lo que resta de la campaña de la NBA. (Foto: Twitter @NBAen280)

La posibilidad ya se manejaba desde hace unas semanas, pero la decisión fue confirmada este viernes: el escolta Victor Oladipo, de Indiana Pacers, expresó que decidió no participar del reinicio de la NBA, que tendrá lugar en Orlando a partir del 30 de julio.

El dos veces All-Star le comentó a The Athletic que esta decisión se basa principalmente en querer estar al 100 por ciento en la temporada 2020-2021, ya que aún está terminando el proceso de rehabilitación de la rotura del tendón del cuádriceps de su pierna derecha que sufrió a inicios del 2019.

"Realmente quiero jugar, y como competidor y miembro de un equipo esto me destroza. Siento que estoy en un gran lugar respecto a mi rehabilitación y acercándome cada vez más al 100 por ciento. Con todas las variables, desde cómo tendría que volver a retomar el ritmo de cinco contra cinco además del riesgo de una lesión que pueda demorar mi recuperación, además del desconocimiento de cómo será la burbuja al 100 por ciento, no puedo poner mi mente totalmente cómoda para jugar. Tengo que estar inteligente y esta decisión no fue fácil, pero realmente creo en continuar en el camino que tengo ahora y estar totalmente sano para la temporada 2020-2021", manifestó Dipo.

Luke Miller, el fisioterapeuta personal de Oladipo que lleva unos meses trabajando con él, agregó su visión sobre la decisión del jugador de los Pacers.

"Este tipo de lesión lleva un tiempo para volver. Es una lesión muy rara. Él (Oladipo) está siendo inteligente y nosotros lo vemos así: volvió, entró en la rotación, su rodilla respondió muy bien, y tuvimos que frenar todo por la pandemia. No pudimos practicar cinco contra cinco aún debido a las circunstancias. Unos 21 días para entrenar son realmente muy poco para una persona que sale de esta lesión".

Miller agregó que el proceso de rehabilitación de la rotura del tendón del cuádriceps lleva unos dos años en total.

Oladipo promedió 13.8 puntos, 3.2 rebotes, 3 asistencias y 0.8 robos en los 13 partidos que jugó de la 2019-2020, con una media de 25.9 minutos y poca efectividad en el tiro: 39 por ciento de campo y 30 por ciento en triples. Regresó a las canchas el 29 de enero y después de tres partidos volvió a la titularidad, con un rendimiento alejado del que lo ha hecho una estrella de la franquicia hasta el encuentro contra Boston Celtics del 10 de marzo, el último partido de los Pacers pre paro de la liga, en el que metió 27 tantos en 29 minutos. Su contrato actual se termina al finalizar la temporada 2020-2021, otro punto clave para que priorice estar totalmente recuperado de cara a la siguiente campaña.

(Con información de NBA México)