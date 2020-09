VIDEO Brad Pitt y Jennifer Aniston, la reunión que causa sensación en redes

Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencontraron para la lectura de guion virtual de la película Fast Times at Ridgemont High (1982). Y lo más sorprendente es que ha superado todas las expectativas y el momento se convirtió en tendencia.

Los actores, quienes estuvieron casados entre 2000 y 2005, participaron en la reunión junto a otras estrellas como Julia Roberts, Matthew McConaughey, Sean Penn, Ray Liotta, John Legend, Shia LaBeouf y Morgan Freeman, pero el galanteo entre ellos fue más que visible, especialmente en una escena de coqueteo entre Linda (Jennifer Aniston) y Brad (Brad Pitt), a quienes dieron vida Phoebe Cates y Judge Reinhold en la versión original de la cinta, publicó el sitio huffingtonpost.es.

¡Jennifer Aniston y Brad Pitt en la lectura de guión de Fast Times at Ridgemont High! #FastTimesLive pic.twitter.com/7sllSf52Qf

El personaje de Brad sueña despierto con la llegada de Linda.

“Hola, Brad”, lee Aniston. “Sabes lo lindo que siempre he pensado que eres. Creo que eres tan sexy. ¿Vendrás a mí?”, le cuenta.

Tanto Aniston como Pitt intentaron mantener la compostura y no reírse, sobre todo tomando en cuenta que alguna vez fueron pareja.

Officially the cutest moment of 2020 😭

“Hi Aniston.”

“Hi Pitt”

“How ya doin?”

“I’m good honey, how are you?”

“I’m alright”

I’m losing my everlovin mind over here 😭😂 pic.twitter.com/kLHLpI01KF