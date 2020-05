VIDEO: Christian Chávez comparte el proceso de su cambio a Pauline para La casa de las flores 3

Sinembargo.MX

02/05/2020 | 12:43 AM

MÉXICO._ La casa de las flores 3 presentó el desenlace de la familia De la Mora con el batacazo final de la serie, estrenada el pasado 23 de abril en Netflix, y con la presentación de algunos nuevos personajes entre los que destaca Pato, interpretado por el actor Christian Chávez.

La ficción de Manolo Caro revela la historia detrás de Patricio Lascurain, amigo cercano a Virginia de la Mora, mediante un viaje al pasado de la matriarca de la familia, hasta 1979, cuando Pato se une al movimiento Drag Queen y se viste de mujer, antes de presenciar su fatídico final.

El personaje de Christian Chávez en La casa de las flores le marcó de tal forma que el actor decidió compartir en un video el proceso de su transformación a Pauline.

“Este fue el proceso para pasar de pato a pauline… bueno p-a-u-l-i-n-a”, escribió el actor, conocido por sus papeles en telenovelas como Rebelde y Clase 406.

Sobre su papel, el actor declaró en entrevista con un medio nacional: “Creo que hasta cierto punto me identifiqué como persona, en lo que te puede costar vivir en libertad y tomarla en tus manos, ya sea en la parte social y emocional. Yo nunca me había vestido como mujer para un proyecto y que además fuera drag en un momento, entonces para mí ese proceso fue muy interesante, descubrí que la gente que a veces critica lo hace por ignorancia, me dejó una gran enseñanza”.

En cuanto a la posibilidad de una continuación de la serie, el creador de la misma explicó que “nunca hay que cerrarle la puerta a nada. Era momento de descansar y darle un final a esta (parte), pero después no sabemos qué nos depara el destino, por ahora tenemos otros proyectos”.