VIDEO: 'Deben saber que fueron ladrones e indecentes'. Damián Alcázar llama a enjuiciar a ex presidentes

Sinembargo.MX

12/09/2020 | 08:43 AM

MÉXICO._ El actor Damián Alcázar llamó al pueblo de México a hacer un esfuerzo para llevar ante la justicia a los ex presidentes.

“Quiero enviar este mensaje a mis amigos y a los que no son mis amigos: tenemos la posibilidad de poner a los ex presidentes frente a la justicia. Es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, hayan hecho lo que hayan hecho, porque hay muchos candados”, dijo el histrión en un video compartido en las redes sociales.

“Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces que son amigos de ellos. Hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los ex presidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos. Entonces ese es el objetivo principal”, agregó.

“Hay que llenar un formato. Tus hijos merecen un mejor país. Merecen políticos decentes, honrados, que se esfuercen por darle al pueblo de México lo que se merece y que no salgan millonarios como hasta ahora. El país está en la violencia absoluta y en la pobreza infame”, añadió.

En junio, Damián Alcázar, reconocido actor, dijo que Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, ya debería dedicarse a otra cosa que no sea la política, pues cuando le tocó gobernar sólo convirtió al país en “una bolsa de violencia terrible”.

“El ser humano es muy complejo, es muy extraño. Este señor (Felipe Calderón), si realmente tuviera dignidad, se dedicaría a otra cosa. No consiguió hacer del país más que una bolsa de violencia terrible, infame, permitiendo la grosería de contar con gente tan sucia en su gobierno. No hay de qué sentirse honrado. ¿Por qué insiste? Que se dedique a otra cosa. Para ser Presidente no tuvo la capacidad de sacar al país. Los seres humanos somos complejos. Calderón debería dedicarse a otra cosa”, dijo durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”.

“La gente sabe qué pasó en su sexenio. Tiene seguidores porque tal vez se vieron beneficiados durante su periodo. Qué mal le fue a México. Se va a llevar, su partido, presupuesto que necesitamos para otras cosas. Deberían haber solo dos o tres partidos”, añadió el protagonista de La Ley de Herodes.

“No sirve para Presidente. ¿Cómo es posible? Por supuesto que sabía de la corrupción. El nieto de Felipe Ángeles ha dicho que se lo dijo personalmente. Tuvo piel de rinoceronte, poca sensibilidad, poca imaginación. Ya no te hablo de humanismo. No debería seguir, se perderá dinero”, agregó.

Damián Alcázar dijo que “en México no existe la oposición porque no hay pensadores. Todos han jugado sucio. No hay crecimiento si entendemos que el crecimiento es de los adinerados, de los comerciantes… Los de abajo nunca han importado, ahora es que empiezan a tener importancia para la gente al mando del país. Hay que darles la oportunidad de que vivan mejor”.

“México es un cuerpo infectado y empezar a curarle implica unos movimientos internos brutales. Bacterias, virus no quieren abandonar el cuerpo porque de ahí se nutren. Se han hecho por años. Nuestro país por años ha estado en manos equivocadas, en manos que solamente se usaron para el despojo y el enriquecimiento de una minoría. Se resiste a desaparecer, pero se está logrando. Fueron años de infección. Llevamos casi 2 años de una nueva visión para levantar el país. Va costar mucho trabajo, pero se está consiguiendo”, dijo el actor en “Los Periodistas”.

“Gabinete (de López Obrador) está hecho de personajes honestos, entusiastas, que están dispuestos a seguir la batuta de Andrés Manuel. El país está en manos de un estadista, de un hombre… Es un humanista. Él reflexiona. Tiene convicciones. Es un hombre de lucha, un luchador social. Es un político muy experimentado. Tiene que ser difícil. No me imagino a otra persona ahí, mucho menos de los otros partidos porque seguiríamos en el mismo rumbo”, agregó.

El pasado 2 de junio, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, agradeció al actor Damián Alcázar por pronunciarse a favor del Gobierno que encabeza.

“Suele pasar que periodistas, artistas o escritores se refugien en la supuesta objetividad o independencia para no comprometerse (que sabemos es una forma hipócrita de tomar partido). Tú en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias”, escribió el mandatario en redes sociales.

Antes, el actor de cine Damián Alcázar reafirmó su voto por el Presidente López Obrador después de que se difundiera una imagen donde afirmaban estaba arrepentido de apoyarlo.

El actor dedicó el video a adultos que describió como “pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que crean en las fake news”, reafirmando su apoyo a López Obrador. Además de considerarlo como el mejor Presidente México.

“Yo voté por López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor Presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo de mexicano, y lo está haciendo, constantemente”, aseguró en la grabación.

El actor protagonista de cintas como La delgada línea amarilla (2015), Un mundo maravilloso (2005) o La ley de Herodes (1999) criticó a los que no son simpatizantes del Gobierno de Obrador, y les sugirió subir sus propias fotos registrando su inconformidad o decepción por AMLO, pero sin meterlo.

“Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravillo país, bueno, a mí no me metan en sus fake news”, agregó.