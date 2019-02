VIDEO: Doctores de un hospital en Tabasco operan con la luz de un celular durante apagÃ³n

VIDEO: Doctores de un hospital en Tabasco operan con la luz de un celular durante apagón

El hecho fue grabado por uno de los médicos que permanecía en la sala de operación y, posteriormente, difundido en redes sociales

Sinembargo.MX

26/02/2019 | 12:18 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un grupo de médicos realizó una operación con ayuda de un celular ante la ausencia de energía eléctrica en el Hospital de Alta Especialidad “Doctor Gustavo Rovirosa Pérez”, en Villahermosa, Tabasco.

El hecho fue grabado por uno de los médicos que permanecía en la sala de operación y, posteriormente, difundido en redes sociales. En este espacio se ha hecho viral.

En las imágenes se aprecia a uno de los médicos sostener un teléfono celular, con la lámpara encendida, mientras otro realiza una serie de cortes en el cuerpo del paciente.

A la par, uno más está grabando las condiciones en las que se encuentran y comentan que están por acumular 10 minutos sin luz.

“Más de cinco minutos sin luz. Es una reconstrucción de lesión de vía biliar, con anestesia general”, dice el médico.

Posteriormente, realiza un recorrido por las salas vecinas y constata que también carecen de luz.

“En toda esta área no hay luz. Vamos a hacer como 10 minutos sin luz. Para acá es labor, no hay luz. No entró la planta. Sala 2, Sala 1. Más de 10 minutos sin luz y estamos en una cirugía”, se escucha describir al médico.

Ésta no es la primera que médicos de este hospital muestran las precarias condiciones con las que realizan su labor.

El 28 de noviembre de 2017, se dio a conocer un video en el que se puede ver como personal del nosocomio traslada a un hombre convaleciente del tomógrafo a su cama en un carro de supermercado, esto a falta de camillas servibles en el lugar.

Otra imagen de precariedad en hospitales del país fue difundida el pasado 18 de febrero, cuando una recién nacida fue colocada al interior de un garrafón de agua.

Dicho caso se dio a conocer a través de una denuncia publicada en el muro de Facebook de la señora Noemí Hernández de Valdivia, abuela de la bebé, con una carta que este lunes se viralizó en cuestión de horas y que fue dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador; al Secretario de Salud de la entidad, Enrique Claussen Iberri, y a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien es originaria del mismo municipio.