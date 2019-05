VIDEO: Fernández Noroña discute con una mujer en el aeropuerto porque lo llamó pejezombie

Yo a usted no la conozco, no le he faltado al respeto, no sé quien sea y usted gratuitamente me dice una majadería”, argumento el Diputado frente a la mujer vestida de rosa

Sinembargo.MX

18/05/2019 | 09:34 AM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), compartió un video en el que discute con una señora que lo llamó “pejezombie“. Fernández Noroña grabó las imágenes mientras esperaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un vuelo hacia Los Cabos. En el video de aproximadamente un minuto y medio, Noroña explica que estaba formado esperando abordar el avión cuando la mujer le dijo “peje zombie”. Cuando le digo que porque me falta al respeto, me dice que soy compañero del peje. No, le dije, le exijo respeto al compañero presidente ⁦@lopezobrador_⁩, es su presidente. pic.twitter.com/UZ0YOefodl — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 17 de mayo de 2019 “Yo a usted no la conozco, no le he faltado al respeto, no sé quien sea y usted gratuitamente me dice una majadería”, argumento el Diputado frente a la mujer vestida de rosa. La mujer dijo que el calificativo era pertinente para el Diputado del PT por ser “compañero del señor Peje” mientras avanzaban en la fila para subir al avión. “Del compañero Presidente. Más respeto, es su Presidente”, le contestó Noroña. “Usted, ignorante y majadera. Eso es lo que es”, sentenció al final del video Gerardo Fernández Noroña. Señora le falta al respeto al diputado #Norona @fernandeznorona en el AICM #ladyPeje pic.twitter.com/tTlKtyjfNs — MARTIN NOLASCO (@MARTIN_NOLASCO) 17 de mayo de 2019 #noroña

#pejezombie

