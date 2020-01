VIDEO: Hiroki Takahashi, cantante de Dragon Ball, cae del escenario en un concierto en Madrid

Madrid (SinEmbargo).- El intérprete y actor de voz japonés Hiroki Takahashi resultó herido tras caer de una altura de dos metros del escenario del Wizink Center, en un espectáculo musical de la serie de anime Dragon Ball celebrado la noche del sábado en Madrid.

Según informaron hoy fuentes policiales a Efe, el suceso ocurrió a pocos minutos de la medianoche cuando el artista interpretaba la última canción del concierto.

Los servicios sanitarios trasladaron al artista japonés al hospital más cercano donde fue ingresado con pronóstico grave después de haber sufrido lesiones en la muñeca y en la cara por las que doce horas después continuaba hospitalizado.

En el lugar de los hechos se personaron efectivos del área de accidentes laborales de la Policía Municipal madrileña para encargarse de la investigación del suceso.

El espectáculo “Dragon Ball Symphonic Adventura” era la primera vez que se celebraba en Madrid y contaba con una orquesta en directo que interpreta la música del famoso anime mientras se proyectan imágenes de la serie en una pantalla gigante.

Hiroki Takahashi era el gran reclamo de este concierto, ya que es el cantante original de la versión en japonés de Dragon Ball.

Due to a technical incident, the Dragon Ball concert last night in Madrid was interrupted during the encore as singer Hiroki Takahashi fell off the stage.

Hiroki is going well and will be able to get back to Japan shortly.#GenkidamaForHiroki @HIROKI241422 pic.twitter.com/dcVKuatLzJ